Robert Lewandowski responde a Messi: "Me gustaría que sea sincero, que no sean palabras vacías"

El futbolista polaco del Bayern de Múnich ha declarado en 'Kanale Sportowym' cómo recibió las palabras de Leo Messi en la última gala del Balón de Oro. El delantero argentino pidió a France Football, organizador del premio, que le otorguen al delantero del Bayern el trofeo de 2020, que se declaró como desierto.

"Me gustaría que Messi sea sincero, que no sean palabras vacías", dijo Lewandowski. No han parecido convencerle las palabras del futbolista del Paris Saint Germain y es que también ha reconocido sentirse triste por no ganar el Balón de Oro. Pasado un año, señala que ya es algo que no le apasiona por el tiempo que ha pasado desde que se debió entregar el premio.

La tristeza de Lewandowski por quedar segundo

Robert quedó segundo y cerró el podio Jorginho, futbolista del Chelsea. Ha reconocido que sintió tristeza cuando se enteró de que no iba a ganar el galardón y que tuvo una sensación de impotencia en ese momento.

"Claro que respeto cómo juega y lo que ha conseguido. Solo el hecho de competir con él me demuestra el nivel que he alcanzado. Pero, en realidad, me sentí triste. Fue bueno que después de la gala no tuviéramos partido entre semana", sentenció.