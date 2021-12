El PSG sondea a Zidane: quiere al francés como sustituto de Pochettino

El PSG quiere a Zinedine Zidane como recambio de Mauricio Pochettino, según ha informado Manu Carreño. El entorno del Paris Saint Germain y del propio Zidane asegura que el club parisino está buscando un recambio para el entrenador Mauricio Pochettino, porque no están convencidos de que haya futuro a largo plazo. Uno de los candidatos que el PSG ha sondeado para sustituirle es Zinedine Zidane. Desde el entorno del entrenador francés han encontrado una respuesta más positiva de la que esperaban.

Se había deslizado que Zidane esperaba a Francia. El exentrenador del Real Madrid esperaba al hueco que podría dejar el seleccionador francés, Didier Deschamps, tras el Mundial de Catar 2022, pero en París se han encontrado al técnico más receptivo y se están produciendo conversaciones. No obstante, esto no quiere decir que Zidane vaya a dar el sí al PSG. "Me dicen en París que esto va a ocurrir antes de Reyes", ha asegurado Manu Carreño.

¿Influirá en la decisión de Mbappé?

Que Zidane no se haya cerrado en banda hace ser optimista al club francés, pero será todavía no hay nada cerrado pese a que hay conversaciones entre ambas partes. La pelota está en el tejado del exentrenador del Real Madrid, ídolo de Mbappé, deseo de Florentino Pérez. "La pregunta es si esto tiene algo que ver en la estrategia del PSG para intentar retener a Mbappé", ha asegurado Carreño.

Pochettino: "Me siento bien y tranquilo"

Por su parte, el entrenador argentino del PSG desmiente cualquier rumor de intranquilidad en el vestuario. "Me siento bien y tranquilo. Siento el apoyo de mis jugadores. Conocemos el proceso en el cual nos hemos comprometido", ha explicado en rueda de prensa.

"Tenemos altibajos, entiendo que estamos en el PSG que es una luz que brilla muy fuerte, no todo será hablar bien del equipo, hay cosas a mejorar, como que tenemos que jugar mejor", ha sentenciado. .