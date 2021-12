Serrat desvela en 'El Hormiguero' el motivo por el que se retira: "Antes de que lo haga un virus, lo hago yo"

Joan Manuel Serrat anunció hace tan solo unos días que se retira de los escenarios con una última gira que realizará el próximo 2022. El artista arrancará en Nueva York, recorrerá América Latina, luego España y concluirá el 23 de diciembre en Barcelona.

El cantante ha visitado 'El Hormiguero' para promocionar sus conciertos y ha desvelado a Pablo Motos qué le animó a dejar el micrófono. "¿Cómo te vas a ir si la gente te aplaude como lo hace?", le preguntó el presentador.

"Antes de que me despida un virus, la salud o el público, prefiero hacerlo yo", respondió Serrat. "Cuando comencé no me planteé un final, pero lo que ha pasado estos dos años lo ha hecho", ha reconocido en directo.

Joan Manuel ha recordado que su último concierto fue hace tres años, en el mismo donde Sabina se cayó del escenario. "Si pensara en el último concierto se me montaría una angustia...", ha respondido al presentador del programa tras ser preguntado por el fin de gira en Barcelona, donde cantará por última vez.