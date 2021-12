Mino Raiola afirma que Haaland ya sabe su futuro destino: "Tenemos idea clara del lugar al que debe ir"

El controvertido y tan cuestionado agente de Haaland ha vuelto a dar unas declaraciones de las que se han hecho eco los medios internacionales. En 'Sport 1', televisión alemana, Mino Raiola aclaró el futuro del delantero noruego y todo lo que podría influir en el futuro traspaso.

"Tenemos las ideas claras"

Raiola, excéntrico, afirmó llevar preparando la salida del delantero desde hace dos años: "Llevamos dos años pensando. Tenemos ideas claras del lugar al que debe ir Haaland". Sus declaraciones sorprenden, ya que hace dos años el noruego ni siquiera formaba parte del Borussia de Dortmund. Haaland abandonó las filas del Salzburgo el 1 de enero de 2020.

Además, para el agente holandés de origen italiano, el fichaje del noruego podría revolucionar el mercado por sí solo: "No vivimos influenciados por el mercado. Podemos influir con un jugador como Haaland. Realmente, es un segundo juego paralelo al fútbol. Dos días de partidos y cinco de rumores".

"El dinero no me impulsa"

Por último, Raiola confirmó en su entrevista los motivos por los que tiene en ocasiones algún rifirrafe con los clubs de sus jugadores: "Puedo ir a la guerra por mis jugadores. No uso armas, en cualquier caso. El dinero no me impulsa, siempre la dignidad y la ambición".