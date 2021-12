Pantic y Milla analizan el derbi: "Vinicius es el jugador más en forma de Europa"

El partidazo del fin de semana en LaLiga será el derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Los merengues reciben a los colchoneros con una cómoda ventaja en el liderato, y los de Simeone están obligados a ganar para reengancharse a la batalla por el título.

En la previa del partido, se ha disputado un ya clásico torneo de pádel en el que participan exjugadores de los dos equipos madrileños. Ahí han estado Milinko Pantic y Luis Milla, que además se han pasado por los micrófonos de 'SER Deportivos' para analizar el encuentro del domingo.

¿Cuáles son vuestros mejores recuerdos de un derbi?

Para Pantic, son pocos los buenos recuerdos jugando contra el Madrid. "Ninguno. Un empate en el Bernabéu cuando fichamos a Juninho. En mi época lo intentábamos, pero nunca ganábamos al Real Madrid. Pero bueno, ganamos una Liga perdiendo dos partidos contra ellos".

Luis Milla tiene un recuerdo algo agridulce. "Yo cuando firmé con el Madrid en el 90 me lesioné el cruzado y solo jugué los últimos partidos. Uno fue contra el Atleti, que salí y ganamos 0-3. Es un recuerdo complicado por cómo fue ese año, pero me acuerdo de ese partido"

¿Qué pálpito tenéis antes del partido?

Pantic cree que no importa tanto el momento que atraviesa cada equipo, ya que estos partidos son impredecibles. "Ganando en Oporto todo pinta mejor. Es un derbi, da igual la clasficación y el estado del equipo. Siempre he dicho que no hay favoritos. Si el Atleti pierde, deja la Liga en las manos del Madrid".

Algo muy similar opina Luis Milla, que da un nombre a tener en cuenta. "Los dos vienen de subidón. Será un partido de mucha igualdad. El Madrid está en un gran momento, viene con una racha de resultados importante, pero un derbi es un derbi y no hay favorito. El Atleti tendrá que ajustar mucho para frenar a Vinicius, que es increíble la confianza que tiene".

¿Cómo frenar a Vinicius? ¿Qué armas tiene el Atleti?

El excolchonero Milinko Pantic lo ve muy difícil. "Un jugador solo es imposible, es rapidísimo. Tenemos bajas en esa banda. Necesitamos mucha ayuda y mucha cobertura. Creo que es el jugador más en forma de Europa".

Y Luis Milla afirma que la baja de Suárez no le viene del todo mal al Atleti. "La motivación de los jugadores del Atleti cuando juega contra el Madrid es increíble. Cuando ellos juegan con Suárez, tienen más problemas para defender. Por ahí tiene dificultades para ajustarse, y cuando no está Suárez creo que el Atleti está más cómodo, con Griezmann o Cunha. Va a dejarse ser sometido y salir atacando los espacios. Pero en el Madrid, Militao y Alaba están a un gran nivel".

¿En qué jugador te ves reflejado?

Pantic lo tiene claro. "Me gustaría pensar que en Joao Félix. Tiene todo, pero quizás no es un jugador ideal para el sistema del Cholo. Necesita libertad, sentirse querido, reírse en el campo y nada más, porque llevamos mucho tiempo sin verle sonreír en el campo. Eso es señal de que algo está fallando"

En cambio, Milla duda más para encontrar un ejemplo. "Te podría decir una mezcla entre Casemiro y Kroos. Yo era más 'stopper', como Casemiro, pero sin ese físico, pero también tenía buen pase"