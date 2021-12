La revista 'Time' elige al magnate Elon Musk, fundador de SpaceX y Tesla, como persona del año

La revista Time ha elegido como persona del año al fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk. Se trata del hombre más rico del mundo -tiene más de 25.000 millones de dólares- y la publicación estadounidense ha decidido reconocerle la mención de 'persona más influyente del 2021'. Además, la revista lo describe como un "hombre sin parangón".

"Con un movimiento de su dedo, el mercado de valores se dispara o se desmaya. Un ejército de devotos está pendiente de cada una de sus palabras", dice Time, que considera que es "el hombre que aspira a salvar nuestro planeta y conseguirnos otro nuevo deshabitado". Asimismo, la publicación estadounidense hace un repaso de todos sus logros como que Space X ha superado a Boeing "y otros para adueñarse del futuro espacial de Estados Unidos". "Su compañía de automóviles, Tesla, controla dos tercios del mercado multimillonario de vehículos eléctricos en el que fue pionera y está valorada en un billón de dólares", asegura Time.

A pesar de las polémicas que ha protagonizado como cuando restó importancia a la pandemia de coronavirus o las denuncias de acoso sexual y malas condiciones laborales a las que se han enfrentado sus empresas, es considerado la persona más influyente de este año. "Es un humanista, no en el sentido de ser una buena persona, porque no lo es", dijo Robert Zubrin, fundador de la Mars Society, quien conoció a Musk en 2001, cuando el joven millonario de las punto com envió un gran cheque no solicitado a la organización, según recoge Time.

"Musk es nuestro avatar de posibilidades infinitas, nuestro precursor del mundo rehecho, donde las prácticas gastadas se dejan de lado y lo sin precedentes se vuelve lógico, donde la Tierra y la humanidad aún pueden salvarse. Quizás ningún hombre debería tener todo ese poder. Quizás esta visión del bien mayor tenga un costo humano. Pero si muchos nunca votaron o se inscribieron en el salvaje viaje de gravedad cero de Musk, eso no tiene importancia para él", afirma la revista.

Time lleva casi un siglo designando a la persona del año por su influencia en la sociedad, para bien o para mal. El año pasado fueron el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su vicepresidenta, Kamala Harris, los elegidos como personas del año. Y el año anterior, en 2019, fue elegida la activista medioambiental Greta Thunberg.