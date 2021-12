"Fue la cosa más injusta que he visto en mi vida": María Galiana habla sobre su mayor decepción en 'Cuéntame'

La actriz María Galiana ha reconocido, en una entrevista para Salvados, que no digirió nada bien la decisión del equipo de Cuéntame de acabar con la vida de Miguel Alcántara, el hermanísimo de Antonio Alcántara interpretado por Juan Echanove. Bajo su punto de vista, el actor le daba un toque diferente a la serie y su marcha fue muy dolorosa para la audiencia: "Creo que gran parte del público, de la audiencia de Cuéntame, era por Juan Echanove".

Una confesión que nacía de una pregunta de Gonzo, quien le pidió a la famosa actriz que le explicara las razones por las que consideraba a Juan Echanove como un hijo más. Después de hablar sobre su primera vez juntos frente a las cámaras, cuando hizo de su madre en la película La noche más larga, Maria Galiana ha recordado que llegaron a estar dos años de gira con la obra de teatro Conversaciones con mamá. Un tiempo más que suficiente como para considerar al actor como un miembro más de su familia.

María Galiana reconoce que le dolió mucho la marcha de Juan Echanove de Cuéntame

Algo que afirmaba el propio Echanove, quien explicaba a través de una llamada telefónica que María Galiana y su madre cumplen años el mismo día. Después de hablar sobre el trabajo de la conocida actriz, Juan Echanove destacaba que su amiga trabajaba siempre desde la verdad. Sin embargo, Galiana aseguraba que eso no siempre era bueno: "A veces mi sinceridad me lleva a cometer imprudencias. Estoy muy obsesionada con la verdad, con que las cosas se digan como son y no se le den vueltas ni se empaqueten, ni se envuelvan. Pero realmente me falta mucha picardía".

Después de hablar sobre su obsesión en torno a la verdad, Gonzo le preguntó si le dolió que el equipo de Cuéntame acabara con la vida de Juan Echanove. Y, efectivamente, le dolió. Y mucho: "No me fastidió, me pareció la cosa más injusta que yo he visto en mi vida. Pedazo de buen actor y pedazo de persona que tenía al público en el bolsillo. Porque Juan tiene una capacidad extraordinaria, una vis cómica extraordinaria y eso, en la serie que estábamos trabajando, en Cuéntame, es vital.

"Creo que gran parte de la audiencia de Cuéntame era por Juan Echanove"

Después de reconocer lo dura que fue la partida de su compañero de reparto, María Galiana reconoce que perfiles como el de Juan Echanove eran fundamentales en una serie como Cuéntame porque la gente siempre busca ese toque de humor que se perdió tras la muerte de Miguel Alcántara: "La gente no quiere ver dramas, la gente no quiere ver hospitales, la gente no quiere ver una cosa mala y otra más mala y otra todavía peor".

Bajo su punto de vista, Juan Echanove conseguía darle al espectador el punto exacto de humor a las cosas más importantes que podrían suceder. Por esa misma razón, la actriz lamenta que parte del público dejó de ver Cuéntame tras la partida de su amigo: "Creo que gran parte del público, de la audiencia de la serie, era por Juan Echanove".