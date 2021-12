Castilla-La Mancha y Aragón son las regiones con más sanitarios sin vacunar contra la COVID-19

Cuando se va a cumplir una año del inicio de la vacunación contra la COVID-19 hay miles de sanitarios todavía sin inmunizar. Hay dos comunidades autónomas donde el problema es importante: una es Castilla-La Mancha (el 10% de los profesionales no se ha vacunado) y la otra es Aragón, donde no se han inmunizado el 9%. Son los porcentajes más altos.

En el País Vasco y Cantabria, el 4% de la plantilla de hospitales y también de residencias de ancianos no se han puesto ninguna vacuna, y algo más del 4% es el dato de Baleares y Cataluña. En esta última región, hay un 6% de médicos no hospitalarios y con consultas privadas como dentistas, podólogos o psicólogos que no se han inmunizado. Lo mismo pasa en las residencias de ancianos, y además el 7,5% de los trabajadores esenciales no se ha protegido.

En Galicia, Navarra y La Rioja, hay sin inmunizar el 3% del personal sanitario.

El número de personal sin vacuna es residual en Canarias, con el 1%, y aún menor en Extremadura y en la Comunidad Valenciana, donde solo quedan 670 profesionales, el 0,5% sin recibir la vacuna. Sin embargo, crece el porcentaje en las residencias de ancianos valencianas, donde el 3% del personal de no se ha vacunado.

Son datos oficiales recogidos por la red de emisoras regionales de la Cadena SER. En este mapa de no vacunados faltan comunidades autónomas importantes como Madrid o Andalucía, que afirma que tiene datos sin actualizar.