Nagelsmann pide perdón a Marc Roca por no haber contado con él hasta ahora: "He cometido un error"

Marc Roca disputó su primer partido como titular en el Bayern en esta temporada y dejó una gran impresión a su entrenador, tanto que el propio Julian Nagelsmann admitió en rueda de prensa que había cometido un error dejándole tanto tiempo en el banquillo. El centrocampista español, que estaba cerca de salir del club alemán ya que tan solo había disputado 153 minutos en lo que llevamos de campaña, hizo un gran papel en la victoria por 5-0 del equipo muniqués ante el Stuttgart.

"Estaba increíblemente feliz por él. No le cambié por su rendimiento, sino porque estaba fundido. Estaba feliz, y con razón. Alabé a Marc en el vestuario, rara vez hago eso con jugadores de manera individual al frente del equipo, pero se lo merecía, mucho", dijo el técnico tras el partido. "Me encantan este tipo de jugadores que, enojados con el entrenador, reaccionan así. Sabíamos que tenía calidad, pero la forma en la que luchó y aceleró tuvo un gran impacto en el juego. Sobresaliente. Tiene un corazón enorme. Me encantan los jugadores desinteresados que le demuestran al entrenador que, obviamente, ha sido un error no sacarlo casi nunca. Soy lo suficientemente autocrítico, he cometido un error", añadió.

Hace poco, Marc Roca pasó por 'El Larguero' de Manu Carreño y habló sobre su temporada en el Bayern de Múnich. "Hago un balance muy positivo de mi estancia en Múnich. Llevo un poquito más de un año, no he tenido los minutos que deseaba, que quería, que tenía en mente que iba a tener, pero pienso que he crecido mucho tanto físicamente como mentalmente. Estoy entrenando cada día con los mejores, me siento cada día mejor. Con ganas de seguir mejorando y cambiar la situación y tener más minutos", dijo.