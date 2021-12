"Le puse los cuernos por todos los lados": Miki Nadal estuvo casado 22 años con su cuñada sin saberlo

Hace apenas unas semanas se hacía viral en Twitter una historia de lo más inverosímil protagonizada por un joven argentino que fue a la boda de su mejor amigo y acabó casándose con la novia. Todo ello por culpa de un fallo de la Administración Nacional de la Seguridad Social de Argentina, quien había confundido la firma del testigo por la del novio y acabó casando a Federico con la novia de su mejor amigo.

Una historia completamente surrealista que ya se había producido con anterioridad en nuestro país. Concretamente al humorista Miki Nadal, quien llevaba 22 años casado con su cuñada sin saberlo por un error de la administración. Así lo ha dado a conocer el flamante ganador de Masterchef Celebrity en declaraciones a Dani Rovira en La Noche D, donde ha explicado una de las historias más rocambolescas de su vida.

"Yo no me he casado que recuerde": Miki Nadal descubrió que llevaba 22 años casado con su cuñada

Después de ser preguntado por este hecho, Miki Nadal le explicaba a Dani Rovira que tenía 46 años cuando se casó con su pareja. Sin embargo, cuando fue a por los papeles para llevar a cabo la boda, la administración le explicaba que no se podía casar porque ya estaba casado. A continuación, la administración trató de hacerle recordar aquella vez que se casó en Guadalajara con una mujer que resultaba ser su cuñada: "Yo no me he casado que recuerde".

Tras comprobar una y otra vez los papeles ofrecidos por la administración, Miki Nadal descubrió que se había casado con su cuñada en la boda de su hermano: "El del Registro se confundió y me casó a mí con mi cuñada". De esta manera, el humorista reconoce que llevaba 22 años casado con su cuñada sin saberlo. Y, mientras tanto, su hermano poniéndole los cuernos todo este tiempo con la que fuera su mujer: "Mi hermano, mi propio hermano".

"Y mi hermano soltero y no lo sabía"

Miki Nadal ha recordado esta situación con mucho humor. Después de contarle a su hermano lo sucedido, el colaborador de programas como Zapeando le explicaba a Dani Rovira que su hermano había estado soltero todo este tiempo sin saberlo. Mientras tanto, él, que llevaba casado 22 años con su cuñada, llevaba poniéndole los cuernos mucho tiempo: "Y yo siendo un golfo, pobre cuñada mía. Le puse los cuernos por todos los lados".

Un error que se solventaría después de que Miki Nadal se casara con Carola Escámez en 2014, ya que consiguió "separarse" de su cuñada para casarse con la que sería su esposa durante cinco años. De esta manera, la historia de Miki Nadal se parece, y mucho, a la protagonizada por Federico y la novia de su mejor amigo, quienes acabaron casándose por un error de la Administración.