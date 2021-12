Fernando Alonso: "Desde la lucha con Hamilton en 2007 la gente percibió y difundió un mensaje equivocado"

Fernando Alonso se ha definido como una “persona feliz” en un encuentro con los medios de comunicación después de los test de Abu Dabi, celebrados la semana posterior al final del campeonato del mundo.

Mundial que Alonso ha terminado décimo, justo por delante de su compañero de equipo Esteban Ocon, y que define así: “Mejorar durante el año fue la mejor manera de preparar el 2022. Estoy más cerca de mi mejor nivel que el año pasado, difícil saber cuál es el límite”.

“Necesitamos un invierno, eso seguro. Debo prepararme mejor que el año pasado, porque el accidente de bicicleta en febrero no ayudó. En enero me tienen que quitar las placas de la cara y me tomaré dos semanas de descanso tras la cirugía. Pero las tendría igualmente, porque tendré que tomarme unas vacaciones", ha explicado.

"La gente percibió un mensaje equivocado en 2007"

El bicampeón del mundo se ha definido como una “persona feliz” y ha lamentado que mucha gente lo vea diferente porque “no llega el mensaje”. Su reflexión ha venido a colación de una pregunta de la prensa. “¿Que estoy más relajado? No estoy de acuerdo. Cuando llegué a Ferrari, tuve exactamente las mismas preguntas de vosotros. Recuerdo perfectamente responder sobre por qué estaba tan contento, si porque era un equipo italiano y yo era español. Luego volví a McLaren y eran los mismos comentarios, '¿por qué estás tan contento? En Ferrari estabas algo más frustrado en los últimos años'. En la resistencia, o el Dakar, me preguntaban por qué estaba más relajado. Ahora, el mismo comentario. Desde 2007, por luchar con Hamilton en un equipo británico y un entorno británico, la gente percibió y difundió un mensaje equivocado, y ahora la gente se sorprende de lo contento que estoy. Soy una persona feliz, aunque no llegue el mensaje".

Con la mirada en el próximo año, ha dicho: “Entramos en una fase importante para el equipo, el cambio de reglas. Somos todos optimistas de que podemos hacer el trabajo”.

La próxima temporada será el piloto con más edad de la parrilla, algo que afronta con filosofía: "El único problema de ser mayor es que necesitas la motivación ante una temporada con 300 días al año fuera de casa. El resto son ventajas".