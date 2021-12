Calderón: "Parecía que Curry fallaba a propósito para batir el récord en el Madison"

Como cada jueves, José Manuel Calderón, exjugador español de baloncesto y colaborador de la Cadena SER, ha pasado por los micrófonos de 'SER Deportivos' para charlar con Pacojó sobre la NBA, inmersa en el siempre clave mes de diciembre, y también para recordar distintas anécdotas suyas durante su etapa en la mejor liga del mundo.

¿Has visto el final del Thunder-Pelicans?

Lo he visto. El último triple es increíble, pero es que el anterior de Shai ya es una barbaridad, casi más difícil todavía a una pierna. Son finales que molan.

¿Has vivido algo así?

Yo creo que tan seguidos desde tan lejos no. Dos triples seguramente sí, de jugada preparada. Esto es casi lo que salga, porque sí.

También ha estado bien el final de los Lakers.

Estuve viendo un poco el partido y la verdad que fue muy igualado. Es interesante la jugada, que sea un rookie el que meta el último triple. Son historias bonitas y buenas para el baloncesto, que no sean siempre los mismos jugadores.

Curry ya es el máximo triplista de la historia de la NBA. ¿Lo esperado, no?

Le explicaba el otro día a mi hijo que tendría cinco o seis temporadas más todavía. Si sigue a este ritmo, los números pueden ser increíbles.

¿Cómo ha cambiado Curry el baloncesto moderno?

Mucho, no solo porque se tiren muchos más triples y sea un muy buen tirador, sino por cómo los tira. No es un tirador típico como Klay Thompson, Ray Allen o Kyle Korver. Tiene un dominio del balón, ese tirar tras bote, que es mucho más complicado que recibir y tirar.

¿En qué momento os disteis cuenta de que lo de Curry no era normal?

Cada vez empieza a ir más lejos, da la sensación de que es automático, la velocidad. También la confianza, solo con ver sus calentamientos empiezas a pensar que va en serio. A mí me ves tirar desde tan lejos y piensas que estoy haciendo el tonto, pero él es normal.

Y no había mejor escenario para hacerlo en el Madison.

Empiezas a mirar y dices que ha fallado a propósito. Fue muy bonito, parando el partido, con un vídeo preparado. Es un récord muy especial y muy importante.

Ricky Rubio ha superado las 5.000 asistencias en su carrera NBA.

Es un número increíble. Cleveland juega muy bien y Ricky a un nivelazo, divirtiéndose. Ves a los compañeros que cada vez se lo pasan mejor con él. Están cuartos en el Este y con un equipo muy interesante.

Solo 11 jugadores han superado esa cifra, tú uno de ellos.

Yo también las superé estando en Cleveland. Ricky me pasará en breve. No sé cuántos les saco, porque no hice muchas más, y me pasará por donde quiera. Es un número bonito, tengo un balón guardado que me hicieron por ello. Son cosas que con el tiempo cada vez son más importantes.

El COVID empieza a preocupar, especialmente en los Nets.

Empezaron ya los Bulls la semana anterior, que suspendieron un par de partidos. Los Nets también tienen un brote. Entre lesionados, positivos y no vacunados, tienen los justos para jugar.

¿Empieza a ser preocupante la situación del virus en la NBA y en Estados Unidos?

Es verdad que está todo muy controlado, pero ha habido varios brotes. La gente intenta ser lo más optimista posible para pararlo. Está pasando también en el fútbol en España. Esto va en todos lados a la misma velocidad. Más que pararlo, hay que intentar que no nos pare, con más restricciones, dar pasos atrás y ser más estrictos. Eso es ya lo que está pasando.

Hoy, en 'Un grande contra Calde', tenemos a Pau. ¿Tienes una entrevista con él ahora, no?

Sí, estoy hablando con gente interesante como José Andrés o Sara Baras. Mañana empezamos la segunda temporada con Pau Gasol y fue muy interesante, sobre todo porque quién me iba a decir que yo le iba a entrevistar a él.

¿Te acuerdas del Raptors-Lakers de 2010? ¿Cómo era Pau de rival?

Me imagino que es cuando hice mi máxima anotación, 30 o así. Pau como rival, yo lo tenía claro, dos contra uno. El problema es que era capaz de encontrar al jugador abierto, de pasar el balón muy bien. Eso complicaba todo. No era egoísta para nada y cuando tenía el dos contra uno no forzaba sus tiros y pasaba al compañero libre.

¿Recuerdas que alguna vez te hiciera un traje como rival?

Más que con los Lakers fue con Memphis. Ahí era la estrella total y nos hizo daño por todas partes, de fuera, de dentro, de rebotes, de pases... Jugar en Memphis siempre era difícil y su cancha era complicada.

¿Alguna anécdota que no se conozca tuya con Pau?

Qué no se conoce ya... Algunas contaremos mañana. Es difícil encontrar algún detalle que ya no se sepa, además de los momentos más personales con él y su familia. Nosotros decimos que somos familia y amigos de verdad y hacemos lo posible por vernos cuando jugamos en contra. Por eso la selección ha sido tan especial.