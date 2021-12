Calderón: "Doncic tiene que tener claro que las protestas no pueden afectar su juego"

Como cada jueves,José Manuel Calderón, exjugador español de baloncesto y colaborador en la SER, ha pasado por los micrófonos de 'SER Deportivos' con Pacojó para charlar sobre la NBA, que ya se adentra en el apasionante mes de diciembre, así como recordar distintas anécdotas durante sus años en la mejor liga del mundo.

¿Qué tal anoche viendo a Ricky?

Está disfrutando, ayer otro partidazo. Se le ve contento, feliz en el campo. Sus compañeros lo notan y hay muy bien ambiente.

¿Le preguntaste por los rumores que le relacionan con los Warriors?

No, solo son rumores y va a haber muchos más por la época que es. Puede que Cleveland ya no piense como antes y no es tan claro que se vaya a ir.

¿El Celtics-Lakers es el Madrid-Barça de la NBA? ¿Qué más rivalidades hay?

Sí, creo que sí. Es la rivalidad que más tiempo lleva y los equipos que más han ganado, es la comparación perfecta. También Clippers-Lakers o Knicks-Nets podría ser como el derbi madrileño. Antes fue el Bulls-Pistons, aunque ahora no tiene esa importancia.

¿Cuál es la cancha más caliente?

Puede que la de Sixers. También me han llamado la atención Portland y Utah, la gente está muy encima y hay más ruido que lo normal.

¿Empieza a funcionar el big three de los Lakers?

Están sanos y se está viendo que están más cómodos unos con otros, son más regulares que es lo que les faltaba. Empiezan a promediar 20 puntos por partido que es lo que se esperaba. LeBron es diferente, no es el que veíamos siempre dominador físicamente, ahora controla el juego desde muchas más formas. Todavía es una superestrella.

También está funcionando el de los Bucks...

Yo a principio de temporada apostaba por ellos. Han perdido la presión y juegan con mucha calma. Se nota en la pista que ya son campeones, son muy difíciles de batir.

Joel Embiid es otro de los nombres propios de esta semana por su gran nivel...

Él dijo que lo había pasado mal con el COVID y que le había costado recuperar, pero estamos viendo al Embiid del año pasado, que estuvo en la carrera por el MVP. Es un pívot pero anota de muchas maneras, no solo en el poste bajo, es muy completo y cada vez está más cómodo.

Jason Kidd dio un toque de atención a Doncic por sus protestas. ¿Tiene allí Luka fama de protestar mucho? ¿Cómo se corrige eso?

Es lo normal cuando eres un jugador que estás en la lista para ser MVP. Tienes más atención y la gente se da cuenta mejor de cosas que llevas haciendo toda la vida. Con la experiencia vas mejorando y sabes el momento en el que hacerlo. Estar todos los días en tele nacional hace que la gente se fije más en él. Tiene que tener claro que eso no puede afectar en su juego y ver cuáles son las que puedes protestar o no. Eso lo vas cogiendo poco a poco, él irá conociendo a los árbitros y cómo funcionan.

También se ha hablado de su peso, él mismo dijo que se descuidó en verano...

Él mismo lo reconoció. El problema de la NBA es que una vez que empieza, no tienes tiempo. Es difícil en medio de la temporada intentar ponerte a tono. Va a ir mejorando en todos los aspectos, seguro que el año que viene habrá aprendido de que lo tiene que hacer mejor.

La NBA ha avisado a sus jugadores no vacunados que si salen del país no podrán volver a entrar...

Cuando se jugaba en Canadá teníamos un convenio por el que los jugadores no vacunados solo podían estar en el hotel y en el pabellón, y ahora Canadá ha dicho que los no vacunados no pueden entrar. La norma es la que hay y hay que adaptarse.

¿Te parece Petrovic un jugador de película?

Sobre todo por lo que hizo, por cómo lo hizo, por la mala suerte con la que acaba. Hay mucha gente joven que le encanta el baloncesto y ha oído hablar de Petrovic sin haberle visto mucho. Su historia es diferente y puede ser interesante para una película.

¿Qué película o serie de baloncesto recomiendas para Navidad?

Podría tirar para casa diciendo la de Pau Gasol. Hay alguna de los Lakers y Celtics muy buena, también la de los Pistons de los Bad Boys, está la de los Fabulosos 5 de Michigan. También la de la pelea de Indiana con Ron Artest.