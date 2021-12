Las lágrimas de un ganadero al descubrir que sus animales se han salvado de las inundaciones del Ebro

La crecida del Ebro que se ha vivido durante estas últimas jornadas en Aragón ha dejado imágenes para el recuerdo. Entre ellas la del ganadero David Alcalde, quien rompía a llorar el pasado miércoles después de que las autoridades locales le confirmaran que sus animales habían sobrevivido a las riadas en Novilla (Zaragoza). Y es que, después de ver el cadáver de una de sus ovejas, pensaba que lo había perdido todo.

Sin embargo, no era así. Después de varias horas de desconcierto, los bomberos se acercaron hasta la granja de David Alcalde mediante un dron. Una vez allí, la cámara térmica instalada en el vehículo demostraba que las ovejas estaban en perfectas condiciones y que no había que lamentar bajas. A pesar de que el agua había rodeado su granja, y que no había forma de saber si los animales se habían salvado, el dron hizo el resto.

Las más de 1.000 ovejas se encuentran en perfecto estado

Por esa misma razón, y en cuanto descubrieron de qué manera podían acceder a la granja, el equipo de bomberos se acercó hasta la finca para revisar que todo estuviera en perfectas condiciones. Después de grabar varios vídeos con sus teléfonos móviles para demostrar que el ganado había sobrevivido a la riada, el equipo de bomberos decidió compartirlo con el pastor para que viera que todo había salido bien.

Este es el momento en el que a David Alcalde, pastor de una zona afectada por la riada, le confirman que su ganado ha sobrevivido a las inundaciones.



Los bomberos pudieron comprobar mediante drones que las ovejas seguían con vida. https://t.co/VjKzBgo9IT pic.twitter.com/mzalcVFdDI — Telediarios de TVE (@telediario_tve) December 15, 2021

Todo ello a través de un teléfono móvil, desde el que le enseñaban que la zona en la que se encontraban sus animales estaba completamente seca. También que sus perros estaban en perfectas condiciones y que sus más de 1.000 ovejas habían sobrevivido a la crecida del Ebro. Una noticia que establecía la calma después de toda una noche de desconcierto y que provocaba las lágrimas de un ganadero que pensaba que se había acabado todo para él.

El ganadero reconoce haber "resucitado" tras ver que sus ovejas estaban bien

A pesar de que vio a una de sus ovejas muertas a las dos de la madrugada, lo que le hizo temer lo peor, la confirmación de que el resto están bien le ha cambiado la vida. Así lo ha explicado en declaraciones a Televisión Española, donde asegura que ha vuelto a nacer: "He resucitado". Bajo su punto de vista, el hecho de haber perdido todas sus ovejas habría acabado con su actividad principal y no sabría muy bien cómo salir adelante.

En una entrevista para Espejo Público, el ganadero explica que lleva una semana haciendo todo lo posible para escapar del río porque, a medida que iba subiendo, iba cogiendo campos: "He estado revisando el río hasta que me ha vencido". Llegado el momento, David Alcalde reconoce que no se atrevía a entrar porque el agua le llegaba por la cintura y había mucha corriente. Sin embargo, el hecho de que su ganado esté en buenas condiciones le ha cambiado la vida: "He salido de esta. He visto las orejas el lobo, todo el cuerpo y hasta los dientes".