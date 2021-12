Angy Fernández, sobre sus problemas de salud mental: "Me he sentido identificada con Verónica Forqué"

La cantante y actriz Angy Fernández se abre en televisión y habla de sus problemas de salud mental, en concreto, sobre su lucha contra la depresión.

Emocionada al recordar a Verónica Forqué y tras ver un vídeo recopilatorio de entrevistas de la actriz en televisión en las que hablaba de la depresión, Angy ha asegurado que se ha sentido "un poco identificada" con ella. "Eso que decía de que no podía más, yo lo he sentido y verla así es muy duro", ha expresado la cantante.

"Desde que compartí mi experiencia con mis seguidores, no han dejado de agradecerme y pedirme ayuda", ha confirmado en su intervención en el programa 'Todo es verdad', de Cuatro. "Yo he tenido depresión desde los 19 hasta no hace mucho y estaba ligada a la ansiedad (..) Hace tres años que estoy mejor", ha explicado a Risto Mejide, el presentador.

Angy: "Si me vuelve a pasar, tengo herramientas"

Asimismo, Angy Fernández ha destacado que está mejor desde hace tres años y ha explicado el motivo de sus avances: "Llevo muchos años yendo a terapia (..) Si ahora me vuelve a pasar, tendría más herramientas", declaraba.

¡SALUD MENTAL Y SANIDAD PUBLICA!

Son muchas las personas que no pueden pagarse una terapia. Por favor, se necesitan más profesionales

Y los que podáis invertir esos 100 euros al mes, o 150... de verdad, hacedlo. Es muy importante que nos cuidemos. #Psicologia #saludmental — Angy (@AngyFdz) December 16, 2021

La actriz ha hecho hincapié en lo importante que ha sido para ella el apoyo de sus seres más cercanos: "No he tenido nunca problema en hablar con mi madre y mis amigos de lo que me pasaba (..) La gente que me conocía me notaba que estaba mal y me querían ayudar".

Finalmente, Angy Fernández ha aprovechado su intervención para mandar un mensaje a todas aquellas personas con depresión: "Que no se avergüencen. No estamos solos. Somos mucha la gente que estamos padeciendo esto. Hay que tener empatía. Si notas algo diferente en alguien cercano a ti, intenta ayudarlo como puedas".