¿Viajas en Navidad? Estas son las comunidades donde te pedirán pasaporte COVID-19

Andalucía, La Rioja, Baleares, Galicia y Euskadi han conseguido esta semana el aval de sus tribunales para ampliar las actividades en las que se exige el pasaporte COVID, que también se ha implantado en Ceuta, en un momento en el que los contagios de coronavirus están disparados y la variante ómicron puede ser la dominante en España en dos semanas.

De momento, la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura se resisten a implantar el pasaporte, mientras que Asturias, en riesgo muy alto desde este lunes, tiene ya "sobre la mesa" la utilización de esta herramienta, que Canarias quiere endurecer.

Además, cuatro comunidades autónomas (Navarra, Galicia, País Vasco y Canarias) han propuesto acotar el número de asistentes a las reuniones familiares de Navidad.

Andalucía

La Justicia ha avalado este viernes el pasaporte COVID en Andalucía y La Rioja.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, ha acordado ratificar la orden relativa al certificado Covid o prueba diagnóstica para el acceso al espacio interior de establecimientos de hostelería, ocio y esparcimiento. Considera que la medida planteada por la Junta de Andalucía cumple con los requisitos de proporcionalidad, necesidad e idoneidad. En el caso de la proporcionalidad, indica que cumple este requisito al ser los destinatarios de la medida las “personas usuarias” que decidan acudir a estos establecimientos. Además, señala que es necesaria e idónea porque su objeto es intentar reducir la tasa ascendente de contagios con la limitación del acceso a aquellos usuarios que poseen un mayor riesgo de transmisión. Como ya indicó en el auto de 15 de diciembre, la medida destinada a los usuarios es proporcional puesto que se trata de una actividad completamente voluntaria, “para el uso de un servicio que no puede calificarse como esencial”.

La Rioja

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) ha autorizado este viernes exigir el certificado a personas de 12 o más años para acceder a hospitales, centros de servicios sociales, ocio nocturno y restaurantes con aforo de más de 50 comensales hasta el próximo 22 de enero. Además, ha autorizado este pasaporte para acceder a eventos multitudinarios de carácter cultural en espacios interiores con consumición de comida y bebida de más de 1.000 personas, donde, además será obligatorio además llevar permanentemente la mascarilla puesta, que solamente se podrá retirar en el momento de comer o beber.

Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado que en las próximas habrá más contagios de coronavirus, entre otras cosas por la variante ómicron que "es muy contagiosa", y por ello ha hecho un llamamiento a que se cumplan las medidas sanitarias de prevención. No está implantado el pasaporte COVID.

Murcia

La Justicia también ha avalado el pasaporte COVID en Murcia, que se pide en el ocio nocturno, y opcional en los locales de celebraciones, restauración y hostelería.

Navarra

Navarra exige el pasaporte Covid para acceder a bares especiales y discotecas, restaurantes con un aforo de más de 60 comensales y para todo tipo de espectáculos culturales en interiores. También implantará este certificado en los centros sociosanitarios.

Cataluña

En Cataluña, el pasaporte entró en vigor a principios de diciembre: las personas de 13 años en adelante deberán mostrarlo para entrar en bares, restaurantes, gimnasios y residencias. Además, el comité asesor de COVID del Govern ultima un informe con medidas restrictivas para reducir las interacciones de cara a la Navidad. Este viernes ha anunciado que cambiará de nuevo el protocolo de los contactos estrechos de un caso positivos de Covid-19 y la cuarentena será de nuevo obligatoria aunque se tenga la pauta completa de vacunación.

Baleares

Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha autorizado al Govern a exigir pasaporte covid o tres pruebas diagnósticas semanales a los trabajadores del sector sanitario y ha avalado la obligación de presentar este documento para acceder a bares y cafeterías con aforo superior a 50 plazas. La exigencia de este pasaporte ya regía en el archipiélago para entrar en discotecas y restaurantes.

Canarias

Canarias decidió implantar el pasaporte covid, aunque de forma voluntaria. Así pues, el dueño del establecimiento puede o no pedir a sus clientes el certificado covid. Además, el presidente canario, Ángel Víctor Torres, prevé aumentar hasta diez personas el máximo de comensales en los días de Navidad.

Galicia

En Galicia, el Tribunal Superior de Justicia ha autorizado la decisión de la Xunta de exigir el certificado para acceder en residencias de mayores y de diversidad funcional, instalaciones cerradas de práctica de deportes, piscinas cubiertas y eventos multitudinarios. Además, el tribunal ha autorizado al Gobierno gallego a prorrogar, hasta el 18 de enero, la condición de pedir el certificado de vacunación a visitantes y acompañantes de pacientes de centros hospitalarios y lo extiende a hospitales de día para tratamientos oncológicos y de diálisis. Y será exigido en albergues turísticos, locales de ocio nocturno y establecimientos de hostelería y de juego que cuenten con servicios de restauración.

Euskadi

En Euskadi, desde las cero horas del miércoles, el pasaporte covid ya es necesario para acceder a todos los bares y restaurantes, hospitales y residencias, polideportivos y espectáculos culturales, donde se vive con normalidad este trámite. El Ejecutivo no recurrirá el apartado del auto del tribunal que deja fuera de la exigencia del certificado covid a los estadios de fútbol y otras instalaciones "abiertas", aunque no ha descartado que más adelante se desplieguen nuevas medidas, incluidas las que tengan que ver con este ámbito. El Departamento de Salud ha aclarado que la obligación de presentar el certificado covid en determinados lugares no incluye a las terrazas exteriores de los locales hosteleros ya que la exigencia se limita a los lugares cerrados.

Cantabria

El pasaporte COVID está en vigor en Cantabria tras el aval de la Justicia y la posterior resolución publicada en el BOC. Es obligatorio su uso para acceder a espacios de hostelería, ocio y eventos culturales en 56 de los 102 municipios de la comunidad que se encuentran en niveles 1 y 2 de riesgo por coronavirus. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha suspendido la medida acordada por la Consejería de Sanidad el pasado 3 de diciembre del cierre anticipado de los locales de ocio nocturno a las tres de la madrugada en aquellos municipios que se encuentran en niveles de alerta 1 y 2.

Aragón

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha rechazado ampliar los supuestos en los que es exigible el pasaporte covid en la comunidad y niega su obligatoriedad, como pretendía el Gobierno autonómico, en hostelería, restauración, gimnasios, cines, espectáculos y eventos similares. El auto, sin embargo, se pronuncia de forma favorable al mantenimiento de la obligación de este documento en las celebraciones familiares y sociales de más de diez personas en establecimientos de hostelería, en ocio nocturno, en los salones de juego con un aforo de más de 50 personas, en las visitas a hospitales y centros sociales especializados, así como en grandes eventos de más de quinientos asistentes en el interior y mil en el exterior.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana es una de las once autonomías que ya lo tiene implantado pero su presidente, Ximo Puig, ha anunciado que su Gobierno estudia ampliar la obligación de presentarlo en nuevos establecimientos. Hasta ahora, el pasaporte es necesario en bares y restaurantes con capacidad para más de 50 personas, discotecas, salas de fiesta y visitas a residencias y hospitales.

Extermadura

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha señalado que Extremadura entrará este viernes en "riesgo alto" por la incidencia del coronavirus, pero que el aumento de casos "no supone ningún cambio" en cuanto a medidas restrictivas porque "hay una disminución de personas ingresadas y de las que están en UCI".

Canarias

Más comunidades se suman a ampliar el amparo de este certificado para mejorar sus cifras de contagios. Es el caso de Canarias, cuyo Gobierno autonómico ha acordado solicitar el aval judicial para que en determinados negocios o actividades deje de ser voluntario para el empresario y pase a ser obligatorio. En este momento, está en vigor en Canarias -y validado por el TSJC- un sistema de pasaporte covid en el que es el empresario el que decide si lo pide o no en su negocio. A cambio, obtiene como recompensa un régimen de aforos y horarios más laxo, el que corresponda al nivel de alerta inferior al vigente en su isla.

Cantabria

En Cantabria, es necesario para acceder al interior de establecimientos e instalaciones cubiertas donde esté autorizada la venta de bebidas y comidas.

Castilla-La Mancha

El Ejecutivo liderado por Emiliano García-Page sigue firme en no querer implantar el pasaporte covid. El Gobierno de C-LM considera que las medidas vigentes (mascarilla y distancia social) son ya suficientes y no se plantea cambios "si las cosas van como están yendo".

Castilla y León

La Junta ha descartado implantar el pasaporte COVID en la Comunidad tras analizar el informe de expertos en el que ha habido "serias controversias" de los expertos ante las dudas que genera su utilidad al no haber conseguido detener la incidencia en otras comunidades y países.

Murcia

Murcia ya lo tiene para los locales de ocio nocturno y Navarra, con la incidencia más alta de contagios de España, podría ampliarlo a otros ámbitos. Hasta ahora se pide en restauración con un aforo de más de 60 comensales, ocio nocturno y espectáculos culturales en interiores con consumición de comida o bebida.

Asturias

Asturias está estudiando nuevas medidas si la evolución de contagios y presión hospitalaria sigue en aumento, como limitar aforos o solicitar a la Justicia la autorización para implantar el requerimiento del certificado de vacunación.

Melilla

En Melilla, el pasaporte es necesario para determinados espacios cerrados como la hostelería si bien la intención de Salud Pública es prorrogar la orden a todo el periodo navideño.

Ceuta

También esta semana, la consejería de Sanidad de Ceuta ha recibido el visto bueno de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para la implantación del certificado covid para acceder, entre otros, a actividades de hostelería y restauración, ocio nocturno y residencias de mayores.