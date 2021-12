"Fue una tortura": Owen desvela el suceso que sufrió cuando tenía 19 años que cambió su vida para siempre

El exfutbolista Michael Owen, viejo conocido del fútbol español y ganador del Balón de Oro en el año 2001, ha concedido una entrevista al diario inglés Daily Mail en la que ha repasado momentos claves de su carrera.

Owen ha lamentado que gran parte de su carrera fue "una tortura" que comenzó por una lesión a los 19 años. "De los 10 a los 17 creo que no había nadie en el mundo tan bueno. A los 18, estaba marcando goles en un Mundial. A los 21 gané el Balón de Oro, pero honestamente, estaba mejor antes, cuando tenía 19. Fue entonces cuando sufrí una lesión paralizante. Ojalá hubiera sido una pierna rota. La peor lesión para mí fue un tendón de la corva roto, porque en ese entonces no operabas, solo lo volvían a unir. Corrí con dos músculos isquiotibiales en la pierna derecha y tres en la izquierda durante el resto de mi carrera. Fue un punto de debilidad", ha lamentado.

"Mi papá siempre dice: 'Sigues diciendo que eras una mierda a los 28. Pero estar en el nivel más alto después de todas las lesiones... ¿Por qué eres tan duro contigo mismo?'. Pero sé, por dentro, lo bueno que aún podría haber sido. Me duele el orgullo cuando creo que la gente me recuerda desde mediados de los 20 en adelante. Tenía 'Owen' en mi espalda, pero no era 'Michael Owen'. Tenía la mentalidad de uno de los mejores jugadores del mundo, pero mi cuerpo me estaba fallando. Fue una tortura", ha explicado.

Su periplo en España

Sobre su estancia en el Real Madrid, ha recordado el gran valor que se le dio a su Balón de Oro. "Cuando lo gané estaba emocionado, pero también seré honesto, no sabía muy bien qué era. No fue tan prominente en Inglaterra. Incluso cuando me entregaron el trofeo en Anfield, pensé: '¡Sácalo del campo, estamos a punto de comenzar!'. Fue solo cuando me incorporé al Real Madrid y fue todo como, '¡hemos fichado a un Balón de Oro!'. Yo estaba como, 'Jesús, nadie me da ningún crédito en casa'. Ahora, lo miro con mucho orgullo".

"Nunca me sentí intimidado por jugar con jugadores como Zidane. Pero en un Clásico que ganamos 4-2 me di cuenta de la situación. Estaba con mi familia en la sala de jugadores y en la gran pantalla aparecían los nombres de los goleadores: Eto'o. Ronaldinho. Zidane. Ronaldo. Raúl. Owen. Mi papá y yo lo miramos y dijimos: 'qué c***'. En ese momento, todo mereció la pena", ha añadido.