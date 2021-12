Jürgen Klopp, ante el brote COVID en la Premier: "Vacunarse debería ser moralmente obligatorio"

La cascada de partidos aplazados en la Premier League es un auténtico drama por el brote de casos positivos por COVID. Hasta cinco partidos se han suspendido en la jornada del sábado en el fútbol británico: Manchester United-Brighton, Aston Villa-Burnley, Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace y West Ham-Norwich City.

El Aston Villa-Burnley ha sido aplazado este mismo mediodía con un brote de hasta 19 casos positivos en el conjunto de Steven Gerrard. Todo esto llega en una liga en la que los jugadores han recibido las dos dosis de la vacuna en tan solo un 68%. Cuando en la Serie A hay un 98% de gente vacunada, Bundesliga con el 94% y en LaLiga con más de un 90% representan el resto del pastel en las grandes ligas.

Tanto es así que esta semana ha sido el propio el gobierno británico quienes han instado a los futbolistas de la élite del fútbol inglés que se pongan la segunda vacuna para evitar situaciones como esta. Tanto es así que Jurgen Klopp, uno de los entrenadores que no destacan por callarse absolutamente nada, ha vuelto a hablar muy claro sobre la gente sin vacunar.

El entrenador alemán se refirió a este drama en sala de prensa: "Legalmente, la vacunación no debería ser obligatoria. Pero moralmente sí".

"Tengo 54 años, solo creo en que se puede convencer a la gente de que hay cosas correctas que se deben hacer", a lo que añade "No hay un gran beneficio. Cuando volvamos no cambiará nada. Si parando el virus se fuera sería el primero en hacerlo, pero ese no va a ser el caso", sentenció antes del partido frente al Tottenham en Londres.