Casado acusa a Sánchez de parapetarse de nuevo en las comunidades: "Mucho ruido, pocas nueces"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado este domingo que la declaración "grandilocuente" realizada por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para anunciar la fecha de la celebración de la próxima Conferencia de Presidentes es "mucho ruido y pocas nueces". Casado ha clausurado así el 14º Congreso Autonómico del PP Aragón, en Zaragoza, donde ha ironizado al decir que las intervenciones de Sánchez "empiezan a ser como 'Pedro y el lobo", añadiendo que "ha comparecido para justificar que ha ido a un congreso del PSOE en Falcon" y que lo que debería haber hecho es anunciar la fecha de la Conferencia con un tuit, "como todo el mundo". Le ha recomendado que vuelva a Madrid en AVE, "que no está mal" en lugar de viajar en Falcon "porque le da la gana".

Para Casado, el jefe del Ejecutivo central "no ha dicho nada" y, además, "se vuelve a parapetar en las comunidades para no asumir su responsabilidad" en la lucha contra la COVID-19, tras lo que ha recalcado que, en el ámbito internacional, son los Estados los que tienen la competencia en materia de pandemias. "Lo dice la OMS y las leyes españolas".

El presidente de los populares ha continuado considerando que "no hay derecho a que, después de 120.000 fallecidos, Sánchez siga sin asumir su responsabilidad" y utilice la pandemia "como excusa" para hacer sus declaraciones. Y ha recordado que el PP "ha tendido la mano" al Gobierno de España en esta materia y se ha quejado de que algunos miembros del Gobierno tenían información sobre la pandemia "y aun así no avisaron", en alusión expresa a la vicepresidenta Yolanda Día. También ha criticado que durante las campañas electorales vasca y gallega el Ejecutivo dijo que "todo iba fenomenal", pero "no era así".

También ha insistido en su propuesta de aprobar una ley orgánica de pandemias para que el control de los contagios sea "homogéneo" en toda España y se ha preguntado por qué Pedro Sánchez sigue negándose pese a que esta ley "sería eficaz para evitar muertes". En realidad, la negativa de Sánchez "es una gravísima irresponsabilidad", ha opinado, lamentando que "lo único que ofrece el Gobierno es una reunión dentro de dos o tres días para ver qué cuentan".

El PP tiene "una alternativa seria", ha continuado Pablo Casado, quien ha defendido el "plan Cajal para fortalecer la atención primaria", la industria sanitaria y la flexibilidad del sistema, pero "no les da la gana hacernos caso". Ha advertido de que "ellos serán los responsables de la gestión, no solo las autonomías".

García Egea propone la creación de una ley nacional de pandemias

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha propuesto este domingo aprobar una ley nacional de pandemias para unificar criterios y que todas las comunidades puedan actuar "igual" ante la COVID-19. Ha dicho que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "no ha aprendido nada" de la pandemia.

García Egea ha exigido a Sánchez "que recoja la mano tendida de Pablo Casado" y promueva la elaboración de una sola ley de pandemias, insistiendo en que Sánchez "no ha marcado un criterio objetivo". Ha intervenido esta mañana ante el plenario del 14º Congreso Autonómico del PP Aragón, celebrado en el Palacio de Congresos de Zaragoza, donde ha asegurado que "no tiene sentido" que en Barbastro (Huesca) la lucha contra la pandemia sea distinta a la que se realiza en La Seo de Urgell (Lérida).

"Podríamos dejar un legado en forma de leyes", ha aseverado García Egea, quien ha lamentado que "Sánchez vuelve a decir no a la cordura, al sentido común y a la ley de pandemias", añadiendo que "tenemos 17 Navidades distintas ¿No se podía prever que el 24 de diciembre es Nochebuena?". Ha exigido a la vicepresidenta, Yolanda Díaz, que "si sabe algo sobre la pandemia que lo diga ya".

"De nuevo el Gobierno ha dejado en manos de las comunidades autónomas la gestión" de la pandemia, ha criticado, rechazando combatir el mismo virus "con diferentes herramientas" y ha alertado de que la incidencia es ahora mucho mayor que en otros momentos.

Azcon, elegido presidente del PP en Aragón

"Hoy elegimos a un alcalde" como presidente del PP regional, ha continuado García Egea, para quien "las dos cosas más importantes que uno puede ser son: ser alcalde de tu pueblo y pregonero de la Semana Santa", ironizando al señalar que "secretario general está bien, pero muy bien de tí no hablan".

De Jorge Azcón ha destacado que es "una persona trabajadora, dialogante, con una enorme vocación de servicio público" y ha puesto de relieve sus "enormes cualidades humanas", pronosticando que los alcaldes socialistas le llamarán para pedirle ayuda, realzando el papel del alcalde de Zaragoza en la FEMP. "Es un alcalde de referencia para nosotros y representa a los alcaldes de la libertad que pueden ofrecer una experiencia de gestión", ha agregado.

También ha señalado que Azcón "trabaja al 200 por cien" y que los populares no son "como Lambán, que se debate en el dilema de tener que elegir entre los intereses del PSOE o Aragón y siempre termina eligiendo lo mismo: No enfadar a Pedro Sánchez". Ha dado por seguro que el PP ganará todas las elecciones que se convoquen a partir de ahora y ha pedido "no repetir los errores".