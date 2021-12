"Que Valtònyc estuviera en la calle y tú en la cárcel": la 'pelea de gallos' entre Celia Villalobos y Monedero

El programa 'Roast Battle' sorprendió este domingo a sus espectadores invitando a Celia Villalobos, ex política del PP, y a Juan Carlos Monedero, de Podemos, para participar en el formato que consiste en una especie de pelea de chistes donde uno ataca al otro.

"Te he visto rapear. ¿Y sabes qué te digo? Que no lo puedes hacer peor. Hubiera preferido que Valtònyc estuviera en la calle y tú condenado en la cárcel. Por lo menos no te aguantábamos", le soltó Villalobos para iniciar la 'pelea de gallos'.

"Edificante en la historia del parlamentarismo, Churchill o tú jugando al Candy Crush en el congreso". Golpe directo de 🍆 @MonederoJC 🍆 a 💧#CeliaVillalobos 💧 en #RoastBattleES ¡Esta noche a las 22:30h la batalla completa! pic.twitter.com/dIZOMENouL — Comedy Central ES (@ComedyCentralES) December 19, 2021

El de Podemos no dudó en atacar al partido de la ex diputada y darles en uno de los asuntos más polémicos: los títulos universitarios de algunos miembros del partido. "Estudiaste derecho, pero no terminaste la carrera. Al contrario que Cifuentes y Casado, que esos no estudiaron pero sí la terminaron", le espetó.

"Tú sí que tienes una vida edificante, como edificante es la historia del parlamentarismo Churchill diciendo aquello del 'sangre, sudor y lágrimas', y tú jugando al Candy Crush en el Congreso", le reprochó Monedero, recordando el momento donde Villalobos fue pillada jugando en la tableta en medio de la sesión en el Congreso.

Para dar por finalizado el combate, la ex diputada le dijo a Juan Carlos que "solo ha conseguido que le echara Ana Rosa de su programa", a lo que el de la formación morada le respondió calificándola como "la rebelde del PP" e invitándole a unirse al proyecto "de mi amiga Yolanda Díaz". "Pues podíamos incluso hablarlo", sentenció Villalobos.