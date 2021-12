Una médico "alucina" con lo que ningún hospitalizado sin vacunar le pide y su explicación arrasa en Twitter

Laura Tomás López es neumología Intervencionista, jefe de Sección de Neumología-OSI Araba y presidenta Sociedad Vasco Navarra Patología Respiratoria de la Sociedad vasco-navarra de patología respiratoria. En las últimas horas y ante la subida exponecial de casos de coronavirus en España propiciado por la variante ómicron y la intensidad de las interacciones sociales, la médico ha querido compartir su experiencia a través de las redes sociales. En concreto, su experiencia con los pacientes que llegan al hospital, muchos de ellos sin haber recibido la vacuna.

"Ayer de guardia, sin dormir, ingresando pacientes COVID en UCRI. 12 de 19 sin vacunar. La más joven 17 años. Múltiples teorías sobre las vacunas. Ni uno solo me ha dicho que NO cuando les he ofrecido Tocilizumab. Ni una sola pregunta sobre su eficacia o Ef secundarios. Alucino", ha escrito en Twitter.

Ayer de guardia, sin dormir, ingresando pacientes COVID en UCRI. 12 de 19 sin vacunar. La más joven 17 años. Múltiples teorías sobre las vacunas 😵‍💫.Ni uno solo me ha dicho que NO cuando les he ofrecido Tocilizumab. Ni una sola pregunta sobre su eficacia o Ef secundarios. Alucino. — Laura Tomás López (@LauraTomasLopez) December 21, 2021

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y los mandatarios de las comunidades autónomas se vuelven a ver las caras este miércoles por la tarde, de forma telemática, en una Conferencia de Presidentes que estará marcada por la petición de al menos siete dirigentes regionales de que vuelva la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores, mientras que el Gobierno central no ha precisado si llevará alguna propuesta concreta.

De este modo, el Senado será el centro de operaciones desde donde el Gobierno dirigirá desde las 16.30 horas esta Conferencia en la que los presidentes de las 17 comunidades autónomas y los dos mandatarios de las dos ciudades autónomas se conectarán de manera telemática para abordar el aumento explosivo de los casos de coronavirus de las últimas fechas.

Se trata de una convocatoria extraordinaria, que ha sido anunciada con apenas cinco días de antelación, puesto que Moncloa informó el pasado sábado de esta celebración y, el día posterior, Sánchez compareció desde la delegación del Gobierno en Cataluña para asegurar que se convocaba esta Conferencia de Presidentes para abordar la situación del Covid-19, con la variante 'ómicron', a escasas 48 horas de Nochebuena.

En cualquier caso, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, no ha concretado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros si el Gobierno llevará alguna propuesta a la Conferencia de Presidentes y ha afirmado que el planteamiento del Ejecutivo es el de "escuchar" y "buscar decisiones compartidas" con las comunidades autónomas.