El BOE publica el decreto que obliga a utilizar la mascarilla en exteriores y matiza las excepciones

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros que introduce la obligatoriedad de utilizar las mascarillas en exteriores. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la medida en la Conferencia de Presidentes celebrada ayer, a pesar de que muchos expertos han sido críticos con la norma, al dudar de su eficacia. Sánchez convocó para hoy una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros con el fin de aprobarla, y así ha sido. Entra en vigor mañana, día 24.

Sánchez ya señaló ayer en su intervención que habría excepciones: "Hay excepciones, que entran dentro de lo razonable y racional. Cuando uno hace deporte, está en el campo, en cualquier espacio natural y esta paseando, solo o con un familiar o algún amigo, a una distancia prudencial de 1,5 metros, no hace falta que lleve la mascarilla. El Gobierno de España cree en esta medida y recoge el testigo de lo que han propuesto la amplísima mayoría de gobiernos autonómicos".

El documento aclara sus palabras: establece el uso obligatorio de mascarillas mayores de seis años en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público, así como en los transportes. De igual modo, puntualiza que se exceptúa el uso de la mascarilla en dos casos: en exteriores durante la práctica de deporte individual, y durante la realización de actividades que no sean de carácter deportivo, pero se realicen en espacios naturales, siempre que, en ambos casos se mantenga la distancia mínima de 1,5 metros con otras personas que no sean convivientes, aunque no aclara cuáles son estas actividades. Se podrá suprimir esta obligatoriedad cuando "se den las circunstancias sanitarias apropiadas y así lo aconsejen en función de la evolución de los indicadores epidemiológicos de la pandemia".

El documento señala que el uso generalizado de mascarillas por parte de la ciudadanía para reducir la transmisión comunitaria del coronavirus está "justificado", teniendo en cuenta la alta transmisibilidad del SARS-CoV-2 (especialmente considerando el potencial incremento de la transmisibilidad de nuevas variantes como la que está aumentando su circulación, la variante ómicron) y "la capacidad de las mascarillas de bloquear la emisión y recepción de aerosoles". Cita, además, que esta situación pone al "límite" las capacidades del sistema sanitario.

Reforzar la atención hospitalaria

El decreto ley autoriza a la contratación hasta el 31 de diciembre de 2022 de profesionales de la Medicina y la Enfermería que ya hayan accedido a la jubilación, con "ciertos requisitos". Asimismo, habilita la contratación por parte de las comunidades autónomas, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y el Ministerio de Defensa de profesionales con título de especialista obtenido en Estados no miembros de la Unión Europea. "Con el fin de realizar actividades asistenciales relacionadas con el COVID-19. es urgente habilitar todas las posibilidades de contratación de personal sanitario", sentencia.