De la "ejemplaridad" al "cinismo": las reacciones políticas al discurso de Navidad del rey

Como cada Nochebuena, el rey Felipe VI dio un discurso dirigido a la nación haciendo un balance del último año. El monarca se dirigió en primer lugar a los palmeros tras los estragos de la erupción volcánica que ha durado tres meses. Asimismo, ensalzó la Constitución y reclamó "integridad pública y moral" en las instituciones. Sin embargo, no hizo alusiones a su padre el emérito, Juan Carlos I, y se dejó otros temas sociales en el tintero como la violencia machista, Cataluña, la salud mental o de la política latinoamericana tras el triunfo de Boric en Chile.

Los principales partidos políticos han reaccionado al mensaje del rey con disparidad de opiniones. Mientras que los partidos nacionalistas han criticado que no mencionara al emérito o hablan de "cinismo", la derecha ha ensalzado el discurso y apoyan cada palabra de Felipe VI.

Bildu y PNV critican la "falta de credibilidad"

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha criticado la "operación de imagen" que se está potenciado para "deslindar lo que fue el Rey emérito y lo que puede ser Felipe VI" con el objetivo de que la Monarquía "siga existiendo, como si no hubiese pasado nada". Asimismo, ha considerado que "tiene más importancia por lo que dejó de decir que por lo que dijo". En ese sentido, ha advertido que "cuando lo que no dice un representante de una institución tiene más importancia que lo que dice realmente deja muy claro el nivel de credibilidad que tiene esta institución".

Aizpurua ha dicho que, "curiosa e irónicamente" el Rey abogó por unas instituciones que "mantengan su dignidad e integridad tanto en la política social como desde el punto de vista público", cuando es el jefe del Estado y de una Monarquía que "realmente no está dando visos de nada de todo esto". También ha criticado que Felipe VI omitió en su discurso "cualquier referencia" a esta cuestión, "habló de muchísimas cosas para no decir mucho" y "no dijo ni una palabra sobre la Monarquía, que es de lo que tendría que hablar su representante".

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, se ha referido al mensaje del rey para advertir al monarca que "credibilidad" no es "cambiar de foto y escenario del discurso" y que "el hablar de integridad pública y moral no es garantía de que exista esa integridad pública y moral". Esteban considera que el discurso de este año "no se ha diferenciado mucho de otros años con respecto a un enunciado de temas, que algunos de ellos pueden estar bien, pero sin entrar en detalle".

Aitor Esteban ha dicho que le ha sorprendido de que "haya habido una única frase cortita, muy concreta, hablando de que los responsables institucionales deben ser ejemplo de integridad pública y moral". "Me sorprende, porque parece que está poniendo deberes a todo el mundo y él pasa de puntillas únicamente diciendo esa frase sobre el grave problema que aqueja a la corona", ha criticado.

Asimismo, considera que "ser ejemplo de integridad pública y moral" supondría "renovar y tener una credibilidad", pero, según ha advertido, "credibilidad no es cambiar la foto y el escenario del discurso", sino que "la credibilidad se da, por ejemplo, cuando te manifiestas de acuerdo con que la inviolabilidad de la corona pueda ser modificada en la Constitución" o con "dar mayor transparencia a todo lo referido a la corona".

ERC y PDeCAT lo tachan de "cinismo"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha tachado de vacío el mensaje de Nochebuena del rey: "Esperábamos poco y ha aportado muy poco". Aragonès ha remarcado la diferencia entre las palabras del monarca y la figura republicana de Macià: "Este contraste creo que explica muy claramente cuál es nuestra posición".

Asimismo, el líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, ha criticadoel "cinismo" del rey Felipe VI al hablar de "integridad moral", algo que le suena "casi como una burla grotesca". Maragall ha preguntado, con relación al discurso del monarca: "¿Alguien escuchó que dijera algo interesante?". Para el dirigente de ERC, Felipe VI dijo esta Nochebuena "un poco lo de siempre", aunque los conceptos que cita, como estabilidad o Constitución, "cada vez están más vacíos".

El diputado del PDeCAT en el Congreso Genís Boadella ha recriminado a Felipe VI que siga sin "rendir cuentas" por la situación del rey emérito. A la figura del jefe del Estado ha contrapuesto la del expresident Macià, quien ha asegurado que siempre actuó movido por su "ansia de libertad y sacrificio por el colectivo", peleando en todo momento por "algo digno".

Podemos reprocha que no hablara del emérito

Podemos ha reprochado al rey Felipe VI que en su mensaje de Navidad eludiera referirse a su padre, Juan Carlos I, ante los casos de corrupción que le rodean, y ha abogado por una reforma de la Constitución para hacerla más social, más justa y más republicana. La portavoz de Podemos, Isa Sierra, ha dicho que una vez más el rey eludió referirse a su padre y a los "escándalos graves de corrupción" del rey emérito, que debería comparecer ante la Justicia y la ciudadanía para dar cuenta de ellos.

Felipe VI, ha añadido la portavoz de Podemos, habló en su discurso de la integridad moral y pública de nuestras instituciones, lo que "dista mucho" de esos escándalos que rodean a su padre."No debe darse un cierre en falso" de estos casos, ha recalcado Serra antes de considerar que la "impunidad no es buena amiga de la integridad de las instituciones". Aunque Podemos comparte la observación que hizo el rey de que durante esta pandemia valores como la solidaridad y la defensa de lo público y lo común han servido para afrontarla.

La formación morada cree que en la crisis actual también tiene que ver un sistema económico y social "incapaz de responder a las necesidades de la ciudadanía y de garantizar sus derechos". "Lo importante es ver las fallas del sistema, entenderlas y afrontarlas" con políticas sociales como las que está llevado a cabo el Gobierno de coalición, ha precisado la portavoz.

PSOE cree que el rey "ha acertado"

Desde el PSOE, la presidenta, Cristina Narbona, ha afirmado este sábado que el rey ha "acertado tanto en el diagnóstico de los problemas como en la forma de reaccionar antes los mismos" en su mensaje navideño, donde el monarca ha apelado a la unidad y el diálogo frente a la división y el enfrentamiento.

Según ha explicado Narbona este sábado, el PSOE "coincide plenamente" con la importancia que Felipe VI ha otorgado a los problemas que afectan "a la mayoría de los españoles", como la salud, la sanidad, el empleo y la estabilidad. "Son problemas hacia los que ha mostrado toda su empatía y solidaridad, y ha señalado la que puede ser la respuesta de todas las instituciones. Ha querido convocarnos a todas las instituciones para que seamos ejemplares en cuanto a la integridad pública y moral, y lo considera necesario para reforzar las instituciones democráticas y para aumentar la confianza de los ciudadanos en las mismas", ha señalado.

Para la presidenta del PSOE, Felipe VI ha querido "incidir en la necesidad del respeto, diálogo y colaboración entre todas las instancias públicas para que se puedan alcanzar los grandes acuerdos que se necesitan en un momento de grandes transformaciones, que son desafíos globales y necesitan respuesta a escala internacional, en el ámbito de la Unión Europea". Asimismo, según ha destacado, el rey ha "insistido" en señalar "optimismo hacia el futuro", un optimismo "basado en las circunstancias que vivimos", en el "orgullo de país" que se puede disfrutar "por la gran solidaridad que se ha demostrado en estos tiempos difíciles".

PP pone en valor el discurso del rey

Los 'barones' territoriales del Partido Popular han coincidido en poner en valor el discurso de Felipe VI en su tradicional mensaje de Navidad, destacando su compromiso con la Constitución y la integridad moral, así como que "abrace el consenso". Felipe VI defendió la necesidad de que todas las instituciones cumplan y respeten la ley y de que sean "ejemplo de integridad pública y moral" en un momento en que todas las miradas están puestas en el posible regreso de su padre, Don Juan Carlos, al que no ha hizo mención en ningún momento.

Para el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, se trata de nuevo de un "discurso ejemplar". "De cercanía con los españoles ante la pandemia. De compromiso con la Constitución y sus valores integradores. De ejemplaridad institucional y de confianza en el país para la reconstrucción. Majestad, cuente con Galicia", ha asegurado.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que Felipe VI está "siempre" al lado de los ciudadanos. "En la dificultad y la esperanza, reconforta tener cerca a un referente como su majestad el rey que abraza el consenso", ha afirmado, para recordar que este año los andaluces le hemos entregado con orgullo la Medalla de Honor de Andalucía.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reconocido que comparte con el rey que no pueden dejarse llevar "por el pesimismo, ni caer en el conformismo", después de que dijera que deben reaccionar, asumir las transformaciones y adaptarse al cambio teniendo en claro los objetivos y prioridades como país.

Ciudadanos agradece la defensa de la Constitución

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha agradecido al rey su defensa de la Constitución y del ordenamiento jurídico español frente a los que, incluso dentro del propio Gobierno, atacan a la carta magna, un ataque que en realidad se dirige a España. Bal ha valorado la defensa que Felipe VI hizo esta Nochebuena de la Constitución y del ordenamiento jurídico, que no es una imposición sino "una garantía y un pilar de nuestros derechos", que los liberales "siempre defenderemos".

También ha celebrado que las palabras del monarca estuvieran "llenas" de optimismo "porque España es una gran nación, formada por personas valientes, resistentes y buenas que miran hacia el futuro". "Somos una gran democracia y una gran nación", ha dicho, una idea que Ciudadanos siempre ha defendido apartándose de "mensajes apocalípticos que ven en el presente y el futuro de España desastres e imposibilidad de progresar", frente a los que no creen "en esta gran nación y este proyecto común".

Bal ha destacado también la referencia a la concordia y la apelación a la unión de los ciudadanos para afrontar el futuro, unión que "debe suponer rechazo al enfrentamiento y a la crispación en la vida política y en la sociedad".