El PEVOLCA da por finalizada la erupción volcánica de La Palma

El Plan de Prevención de Riesgo Volcánico de Canarias, Pevolca, ha certificado este sábado la finalización de la erupción volcánica de La Palma, que comenzó el pasado 19 de septiembre. "La erupción ha terminado" ha anunciado el portavoz de Gobierno canario, Julio Pérez, que ha precisado que el comité científico da por último día de erupción el lunes 13 de diciembre, la fecha en la que se detuvo la señal de tremor y declinaron todos los parámetros del volcán.

Pérez ha comparecido tras la reunión diaria del Pevolca y ha estado acompañado por el portavoz del Comité Director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico, Miguel Ángel Morcuende, así como un portavoz del Comité Científico, María José Blanco.

En su comparecencia ha admitido que tras este "otoño volcánico" que se inició el 19 de septiembre y ha permanecido hasta el 13 de diciembre, 85 días, en los que esta situación ha sido una "prioridad" del Gobierno canario y ha afirmado que tras dar por concluir esta erupción se puede decir que sienten "alivio" porque ahora se podrán dedicar "plenamente" a la rehabilitación de las zonas destruidas.

Morcuende teme las consecuencias

Por su parte, el responsable la gestión de la emergencia volcánica de La Palma, Miguel Ángel Morcuende, teme que "al despertar de un mal sueño", una vez concluida formalmente la erupción, "nos vamos a dar cuenta todos del gran daño que ha hecho" el volcán aún sin nombre.

Morcuende ha advertido de "la realidad" con la que se van a encontrar los palmeros: "1.150 hectáreas devastadas". "Ahí hay más de 1.600 edificaciones aplastadas y cubiertas por la lava. De esas, 1.350 son viviendas. Hasta ahora estábamos en el cuerpo a cuerpo de la lucha de la lava contra los ciudadanos. Ahora no hay lava pero hay un resultado durísimo de este evento", ha señalado.

El director técnico de Pevolca cree "va a costar bastante tiempo y trabajo recuperar la isla". Y por eso recalca el mensaje lanzado desde el minuto uno por el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata: "Ahora hay que ser más fuertes, trabajar más en conjunto, arrimar todos el hombro, tratar de buscar todo lo que nos una y nada de lo que nos separe".

Regreso por barrios

También ha avisado que la vuelta a casa de las personas desalojadas "no va a ser inmediata", sino que irá por barrios y comenzará por las zonas donde las coladas llevan bastante tiempo desgasificando y los gases no supongan una amenaza. Pero habrá otras, sobre todo en la zona sur, en las que los vecinos aún tardarán un mes o mes y medio en poder volver a casa, según calcula.

Morcuende ha sido a lo largo de estos tres meses el encargado de tomar las decisiones en materia de protección civil, algunas de las cuales, echando la vista atrás, no volvería a repetir. "No las digo, pero alguna hay. Somos humanos. Y como humanos, nos equivocamos. Gracias a Dios no han tenido trascendencia en nada. Hemos tenido más de un error", ha dicho.