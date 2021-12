"Ferran Torres es muy competitivo y también tiene talento, y esto no es fácil de encontrar"

Este lunes es el día en el que el FC Barcelona hará oficial el fichaje de Ferran Torres y en el 'Què t'hi Jugues!' de SER Catalunya hemos hablado con Pepe Serer. Él fue jugador del Valencia y siguió a Ferran Torres cuando era 'scouter' del FC Barcelona en 2017, pero en aquel momento el futbolista renovó con el Valencia y no llegó al club azulgrana. "Al principio jugaba de extremo puro y era lo que buscábamos por la filosofía Barça. Era un jugador con mucho futuro y que tenía un gran talento: tenía velocidad, centraba muy bien, era valiente...", ha explicado Serer en SER Catalunya.

El exjugador del Valencia y quien fue 'scouter' del FC Barcelona ha destacado la facilidad de Ferran Torres para adaptarse a las diferentes maneras de jugar. "Tiene gol y ha tenido que adaptarse a sistemas nuevos. Viene de estar con un entrenador, Pep Guardiola, que es puro Barça. Con el talento y la manera de jugar que tiene, le puede ir perfecto al Barça", ha afirmado Serer, quien ha hablado también sobre la mentalidad del futbolista. "Es muy competitivo y esto es muy importante. Lo demuestra la evolución que ha tenido. No se ha conformado con cualquier cosa: ha estado en un equipo grande, quiere seguir, está en la selección... Además, tiene talento y esto no es fácil de encontrar porque no se trabaja, esto se tiene", ha dicho.

Las necesidades del Barça

Pepe Serer se ha mostrado convencido de que Ferran Torres puede aportar mucho al Barça, pero ha dicho que con él no será suficiente. "Creo que al Barça le falta alguien más. Le falta un 9, un jugador que remate. En el último partido contra el Sevilla, Dembélé hizo varios centros, pero falta un 9 puro que envíe el balón a gol", ha opinado Serer en el 'Què t'hi Jugues!'.

El rendimiento de De Jong

Pepe Serer también ha hablado sobre el rendimiento de Frenkie De Jong esta temporada en el FC Barcelona, ya que él fue responsable de algunos informes importantes para fichar al futbolista holandés. "Es cierto que este año no está fino y se ha apagado un poco. Para mí, es un jugador extraordinario. Creo que marcará una época aquí en el Barça. Lo tiene todo", ha afirmado Serer.