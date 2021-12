Los test anales contra la COVID-19 y otras noticias que te interesaron en enero

Durante estos últimos doce meses hemos contado miles de historias. Todo ello a través de un sinfín de artículos, entrevistas y reportajes en un año marcado por nuevamente por la COVID-19, el volcán de La Palma y eventos deportivos como la Eurocopa o los Juegos Olímpicos de Japón. Por esa misma razón hemos querido resumir el año en los artículos que más te han interesado durante el 2021. ¿Sabías cuáles han sido las noticias más exitosas del mes de enero?

Ana Milán frena la oleada de críticas al aspecto de Demi Moore con este tajante tuit

Demi Moore protagonizaba el pasado mes de enero un cambio de aspecto que llamaba la atención, y mucho, en redes sociales. Allí se convertía en tendencia como consecuencia de las múltiples operaciones a las que se había sometido semanas atrás, lo que llevó a muchas personas a llenar la rede social de comentarios jocosos sobre su nueva apariencia. Algo que no vio con buenos ojos Ana Milán, quien aprovechó su influencia en redes para frenar la ola de críticas hacia la actriz.

"¿Sois anormales?": la pregunta de un ganadero para los imprudentes que acuden a disfrutar de la nieve

El ganadero Nel Cañedo ha compartido un vídeo a través de las redes sociales para criticar a todos aquellos que acuden a zonas de Asturias con grandes nevadas sin conocer el riesgo que corren. Un vídeo que se viralizaba con rapidez en Twitter, donde las personas que compartieron la pregunta del ganadero se contaban por miles: "Cuando decís que vais con los críos a la nieve ¿sabéis a donde vais? A dar por culo".

China empieza a realizar test anales para detectar la COVID-19 y alega que son más precisos que los nasales

Desde que comenzara la pandemia de la COVID-19, los métodos para detectar el nuevo brote de coronavirus han ido evolucionado para ser cada vez más rápidos y precisos. Sin embargo, la evolución no siempre sigue los cauces que debería. El pasado mes de enero, China comenzó a realizar test anales para detectar la COVID-19. Una prueba que, tal y como explicaban los investigadores, resultaban ser más precisos que los nasales.

La preocupante foto de Miguel Herrán: "Ya no quiero hablar ni comer"

Miguel Herrán aprovecha de vez en cuando sus redes sociales como altavoz para desahogarse y compartir con el mundo algunas de sus reflexiones. El pasado mes de enero, el actor de series como La casa de papel o Élite recurría a Instagram para asegurar que estaba muy decepcionado consigo mismo: "6 días han sido suficientes para destrozarme. Ya no quiero hablar ni comer. Me he parado en mi momento más constructivo y se ha vuelto destructivo. Estoy decepcionado conmigo. Quiero ser mejor persona".

"¿En qué coche viniste?": la cura de humildad de Jürgen Klopp en Liverpool que alaba Dejan Lovren

El defensa croata Dejan Lovren rememoraba el pasado mes de enero una anécdota protagonizada por el entrenador Jürgen Klopp cuando todavía jugaba en el Liverpool mediante la que demostraba la importancia de ser humildes tanto dentro del terreno de juego como fuera de él: "En 2017, en el primer día de entrenamiento de pretemporada con el Liverpool, un jugador de 18 años, no lo nombraré, llegó a entrenar en un Mercedes con un Rolex dorado en la muñeca". Al día siguiente, y tras su charla con el entrenador, el joven no volvió a ser el mismo.