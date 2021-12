La opinión de Karlos Arguiñano sobre Dabiz Muñoz y otras noticias que te interesaron en octubre

¿Te gustaría saber cuáles han sido las noticias más populares del pasado mes de octubre entre los lectores y lectoras de la Cadena SER? En los últimos doce meses te hemos contado miles de historias. Todo ello a través de un sinfín de artículos, entrevistas y reportajes en un año marcado por nuevamente por la COVID-19, el volcán de La Palma y eventos deportivos como la Eurocopa o los Juegos Olímpicos de Japón. Por esa misma razón hemos querido resumir el año en los artículos que más te han interesado durante el 2021.

Karlos Arguiñano dice lo que piensa de Dabiz Muñoz y no puede ser más claro

El pasado mes de septiembre, el chef Dabiz Muñoz recibía el premio al mejor cocinero del mundo en los Best Chef Awards. Un galardón que le consagraba como uno de los chefs a seguir y que generaban todo tipo de reacciones. Entre ellas las de su colega de profesión Karlos Arguiñano, quien celebraba el reconocimiento al chef de DiverXo: "Hablando de grandes cocineros, a Dabiz Muñoz le han dado este año el premio a mejor cocinero del mundo. Un hurra. Ahí no se llega… ahí no se lo dan a cualquiera, eh. No se lo dan a cualquiera".

Reponedor de supermercado e ideas de suicidio: el infierno de Borja Capponi tras el éxito de 'Malas pulgas'

Desde que saltara a la fama gracias al programa Malas pulgas, la vida de Borja Capponi ha cambiado considerablemente. A pesar de que obtuvo grandes datos de audiencia en su primera temporada, todo cambió de cara a la segunda tras unas acusaciones de maltrato animal. A partir de entonces, las ofertas de trabajo de Capponi se convirtieron en amenazas de muerte y su vida cambió para siempre. Pasó por un desahució y trabajó como reponedor de supermercado, descubre su historia a continuación:

Almudena Grandes anuncia que padece cáncer: "Estoy en las mejores manos, segura, confiada y fuerte"

Hace apenas unos meses, concretamente en octubre, la escritora Almudena Grandes anunciaba que padecía cáncer desde hacía poco más de un año en su columna de El País Semanal: "Todo empezó hace poco más de un año. Revisión rutinaria, tumor maligno, buen pronóstico y a pelear". A partir de entonces, la autora de libros como Las edades de Lulú o La madre de Frankestein se enfrentó a la enfermedad hasta que falleció el pasado 27 de noviembre.

Drones vigilan y alimentan a varios perros atrapados en La Palma

La erupción del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, ha dejado historias para el recuerdo. Entre ellas la de los perros atrapados en los diferentes estanques situados en el barrio de Todoque, donde la lava acabó con todo a su paso. Dado que los dueños de estos podencos no tuvieron tiempo para rescatar a sus animales, estos acabaron atrapados sin comida ni bebida. Ante la imposibilidad de acceder por tierra, ya que muchas de las carreteras fueron arrasadas por la lava, los encargados de pilotar los drones les llevaron agua y comida.

La infancia de un campeón: Quartararo recorría 100.000 km en la furgoneta de su padre para competir

Hace ya varios años, el piloto de motociclismo Fabio Quartararo soñaba en una entrevista con ser campeón del mundo de Moto GP. Soñaba con llegar a lo más alto sin olvidar nunca de dónde venía: "Cuando gane un Mundial recordaré las veces que dormí en el suelo de la furgoneta y mi padre conducía". Varios años más tarde, el joven piloto se alzaba como campeón de Moto GP y cumplía su promesa. Tras llevarse la victoria final, el piloto recordaba cómo recorría 1.400 kilómetros cada fin de semana para poder competir en la Copa Promovelocidad.