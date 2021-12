La renovación de Dembélé por el Barça, a punto de romperse

El Barça y Dembélé han tenido una reunión durante el día de hoy que no ha ido como se esperaba. El jugador francés y el Barça no han llegado a un acuerdo en el encuentro de hoy y el jugador da por hecho que su estancia en el Barça no va a prolongarse.

Desde el club azulgrana admiten que la reunión de hoy no ha ido bien, pero no dan por zanjado el tema. Tampoco lo hace al 100% Dembélé, que mantiene la puerta abierta a que el Barça acepte sus condiciones. No entienden, desde el entorno del francés, que el Barça diga que no tiene dinero y se hable de fichar a Haaland.

Mensaje que mandan fuentes cercanas a Dembélé: "nos dicen que no hay dinero para la renovación que queremos pero quieren fichar a Haaland"... #fcblive — Santi Ovalle (@santiovalle) December 29, 2021

Hay un equipo en la Premier dispuesto a firmar a Dembélé en junio libre y esa es la intención del francés, irse cuando acabe su contrato, si el club azulgrana no acepta sus condiciones.

El jugador francés estaba empezando a encontrar la continuidad de la que no había podido gozar durante los anteriores cuatro años en el club, pero una de las principales causas del problema podría ser el desentendimiento que apuntan desde el entorno del futbolista.

"Nos dicen que no hay dinero para la renovación que queremos, pero quieren fichar a Haaland" es el mensaje que mandan desde el entorno. Un tema económico que podría desembocar en el fin de las negociaciones, aunque ninguna de las dos partes da por zanjada el tema.

El jugador de tan solo 24 años fue una de las grandes apuestas de la directiva de Bartomeu, y uno de los fichajes más caros de la historia del club. Tras 4 años en los que Dembélé se ha visto lastrado por las lesiones, Joan Laporta se mostró optimista en los inicios de las negociaciones.

El presidente del FC Barcelona realizó unas sorprendentes declaraciones sobre el extremo galo para TV3 en las que afirmaba que Dembélé era mejor que su compatriota Mbappé, Habrá que ver cuál es la estrategia de la directiva blaugrana si quiere mantener a una de los jugadores más prometedores pese a las lesiones en las filas de su plantilla