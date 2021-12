Los deberes del Barça para poder inscribir a Ferran Torres

Este martes, el FC Barcelona hizo oficial el fichaje de Ferran Torres y ahora el club azulgrana está trabajando para poder cumplir con la regla del Fair Play y poder inscribir a su futbolista. A día de hoy, el Barça está excedido en masa salarial y debe vender jugadores, hacer renovaciones a la baja o vender activos si quiere inscribir a Ferran Torres.

Para hacerlo, el FC Barcelona está trabajando en renovar a la baja a Ousmane Dembélé aunque es una renovación que, de momento, no está cerrada. En el club azulgrana transmiten optimismo porque se cierre pronto, pero esperan la respuesta del futbolista, que no tiene prisa. Aun así, solo con Dembélé no hay suficiente, y el Barça también trabaja en vender a futbolistas o liberar fichas de jugadores, como por ejemplo Umtiti o Coutinho, cuyas salidas solucionarían ampliamente el problema que tiene el Barça con la masa salarial.

La norma del Fair Play

Para poder inscribir a Ferran Torres el FC Barcelona tiene que liberar cuatro veces el valor del futbolista, porque está excedido en masa salarial y está regido por la regla 1-4. Es decir, por cada cuatro euros que libere, puede inscribir a uno. En el caso de vender a un futbolista que por sí solo represente el 5% de la masa salarial total, se aplicaría la regla 1-2 y no la 1-4.