Calderón: "Estábamos disfrutando del mejor Ricky, a todos nos dolió su lesión"

Como cada jueves, José Manuel Calderón, exjugador español de baloncesto y colaborador de la Cadena SER, ha pasado por los micrófonos de 'SER Deportivos' para charlar con Pacojó sobre la NBA, en una semana marcada por la grave lesión de Ricky Rubio, y también para recordar distintas anécdotas suyas durante su etapa en la mejor liga del mundo.

Vaya faena la lesión de Ricky, ¿no?

Nunca es buen momento para una lesión. Estábamos disfrutando del mejor Ricky, con un gran equipo. Cleveland era sorpresa gracias a él. A todos nos dolió, todos nos agarramos la rodilla.

¿Cómo está?

Por dentro es difícil, sobre todo en un momento como el que estaba ahora. Pero ya vamos conociendo a Ricky, nos damos cuenta de que ya está pensando en la parte positiva y en salir de esto. Saldrá mejor, nos tiene acostumbrados.

¿Le ha fastidiado su mejor temporada?

Sí, el equipo estaba muy bien también. Te das cuenta de que sus compañeros disfrutaban de él, esa buena química se veía. Estaba siendo la temporada más completa, con dirección, anotación. Estaba teniendo una regularidad increíble.

¿Cuál ha sido tu lesión que más te ha jorobado?

Me perdí el Eurobasket de Polonia y el Mundial. En 2010 me lesiono en el último amistoso con la selección. Fueron mis años más complicados con las lesiones, estaba muy cerca de poder jugar el Mundial. Las lesiones son duras y es que no te dejan hacer lo que disfrutas y te gusta.

¿Qué tal las Navidades?

Diferentes, he estado en España encerrado porque me contagié. Tenía un viaje a Galicia que cancelé. Como regalo a mi familia contagié a todos. Lo hemos pasado bien, estamos vacunados y ahora ya saliendo y haciendo vida normal.

¿Qué te gustó más de la jornada de Navidad?

Hubo buenos partidos, las pasadas fueron más descafeinadas. Al final es algo muy típico y mola ver baloncesto en Navidad.

¿Cómo está la NBA con el COVID? ¿Se plantea parar?

Como en España, cada vez hay más casos. Ningún país ni ninguna liga está segura ahora mismo. Adam Silver dijo que si hubiese seguridad de que parando no iba a haber más casos, sería lógico parar, pero no hay esa seguridad. Hay que ir día a día viendo cómo están las cosas, eso es mejor que parar todo.

LeBron ahora juega de cinco.

Es increíble que los Lakers sigan perdiendo con lo bien que está LeBron. Como equipo no están, han tenido muchos altibajos, Davis lesionado...

Y Curry sigue metiendo triples.

Cada día es récord, yo no sé a dónde llegará.

¿Ves factible un formato como la Copa del Rey en la NBA?

Se venía hablando, la pandemia lo paró pero se iba a hacer. La liga quiere darle un empujón en fechas previas a la Navidad. Se está viendo cuál es la mejor fórmula. Sí que lo veo y se está trabajando en ello.