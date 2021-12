"Las voces disidentes están amenazadas en Rusia. Ha empeorado súper rápido en el último año"

Natalya Sekretareva es de naturaleza optimista. "Seguimos vivos y eso es lo que importa", afirma esta abogada y portavoz de la organización Memorial que acaba de cerrar por orden judicial y que ha valorado en la Cadena SER cómo ha sido el proceso contra ellos y cómo ve el futuro.

"La decisión no nos ha pillado por sorpresa. Sabíamos que los jueces no iban a estar de nuestra parte. No estamos contentos con la decisión, había personas más optimistas que tenían esperanzas pero esperábamos justo lo que ha ocurrido", asegura horas después de la sentencia.

A pesar de ellos Sekretareva apunta a algunas dudas durante el proceso como el hecho de que no fueron informados de los argumentos con los que el fiscal sostenía la acusación hasta el mismo momento del juicio. "Algunos de esos argumentos son graves. Otros ridículos", afirma.

La acusación principal del fiscal se basaba en no cumplir con la ley de agentes extranjeros que aprobó Vladimir Putin para limitar la acción de las organizaciones que reciben fondos del exterior. "También nos acusaqron de facilitar la actividad de grupos extremistas", señala en relación a una lista de prisioneros que la ONG publicó hace años.

Confirma que recurrirán ante instancias superiores aunque no se atreve a predecir si Memorial podrá seguir investigando las violaciones de derechos humanos en Rusia. "Las voces disidentes están amenazadas en Rusia. Esto ha empeorado super rápido en el último año", advierte.

Uno de los últimos ejemplos que señala es el secuestro de decenas de personas en Chechenia. "Tenemos noticias del secuestro de familiares de un abogado que trabaja en una ONG dedicada a investigar torturas en la zona", apunta Sekretareva.