"Voy a tener una hipoteca a bastantes años": Ibai Llanos deja su mansión en busca de más privacidad

Ibai Llanos se han convertido sin lugar a dudas en uno de los nombres más sonados del mundillo de los influencers en España, alzándose como uno de los 'streamers' del momento.

Esta fama ha traído consigo un interés desmesurado por todo aquello relacionado no solo con sus proyectos profesionales, sino también con su vida personal, de la que el joven de 26 años siempre se ha mostrado receloso.

No obstante, Llanos ha querido compartir con sus seguidores una decisión más inclinada hacia lo personal que hacia profesional y que marcará un punto de inflexión en su vida: la mansión de Cerdanyola del Vallès en la que ahora vive dejará de ser su hogar muy pronto.

"He firmado los papeles de mi nueva casa". Así lo ha anunciado él mismo este martes a sus seguidores durante uno de sus directos, asegurando que el motivo de la mudanza no es otro que la búsqueda de una mayor privacidad pues, en ocasiones, convivir con tanta gente se le hace algo complicado.

"Una pedazo de casa en una toda planta"

Más allá de la noticia, Ibai no ha dado grandes detalles sobre su nueva casa, aunque sí ha fue dando algunas pinceladas a sus seguidores durante el mismo directo en el que hizo el anuncio.

Entre las escuetas aclaraciones que el influencer hizo a sus seguidores, este comentó que se trata de "una pedazo de casa en una toda planta", en Barcelona, argumentando que la casa en la que ahora se encuentra "no tiene sentido por todo lo que tiene y lo grande que es".

"He firmado los papeles de mi casa. Es que va a ser 'mi casa'. Me emociono solo de pensarlo. Voy a tener una hipoteca a bastantes años", revelaba Ibai visiblemente contento.

"En principio, no tengo que tener problemas para pagar la hipoteca, Los que me seguís me habéis pagado la casa, porque me habéis hecho hacer mucho dinero. Aunque aún no sé en cuántos años la voy a pagar", concluía el 'twitcher'.

La sociedad de Ibai correrá con los gastos de su actual mansión

Esto no quiere decir, sin embargo, que el 'streamer' vaya a deshacerse de su actual vivienda, conocida por sus fans gracias al 'house tour' que grabó hace apenas un año. Los gastos del inmueble, cuyo alquiler mensual asciende a los 15.000 euros, pasarán a correr por cuenta de la sociedad de Llanos en su totalidad desde el momento mismo de su marcha.

En el ya mencionado recorrido por su mansión, Ibai mostraba cada rincón de la vivienda, al tiempo que presentaba a las personas con las que conviviría y los espacios que ocuparían cada una de ellas para desempeñar su trabajo de la mejor forma posible. Así, en la grabación aparecían, entre otras, dos salones y dos sótanos, una sala de cine y otra de billar, una bodega o una biblioteca; así como canchas de pádel y baloncesto y un apartamento independiente para su mánager.