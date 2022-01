Laporta: "Todo el mundo se puede ir preparando porque hemos vuelto"

Joan Laporta, presidente del Barcelona, se ha mostrado pletórico durante la presentación de Ferran Torres como nuevo jugador azulgrana. Laporta ha señalado que "el Barça ha vuelto" y abrió la puerta a nuevos fichajes que pueden ilusionar al aficionado culé. Sobre la inscripción de Ferran, el presidente ha destacado que se lanzaron al fichaje del ex del City "antes de conseguir el fair play". "Estamos trabajando para tener ese margen de fair play, Y también estamos trabajando para la próxima temporada para conseguir un gran equipo", ha señalado.

Morata es otros de los nombres que hay sobre la mesa del Barcelona para este mercado de fichajes. "Se está trabajando para tener un equipo competitivo. Para nosotros Ferran era un fichaje necesario. Todo es posible. Estamos pendientes del mercado. El Barça es una referencia y todos los grandes jugadores quieren venir al Barça. Tenemos que trabajar muy bien teniendo en cuenta muchos parámetros. Estamos progresando bien y todo es posible. Estas incompatibilidades no existen si se hacen bien las cosas. Hay unas necesidades imperiosas para esta temporada", ha explicado Laporta, quien no ha querido mencionar el nombre de Haaland. "No hablaré de jugadores en concreto porque no nos beneficia en nada. Trabajamos por las posiciones que el entrenador quiere reforzar", ha añadido.

Laporta ha subrayado que el Barcelona sigue siendo "una referencia en el mercado". "Todo el mundo se puede ir preparando porque hemos vuelto y con ganas de hacerlo muy bien. Vamos a recuperar el peso específico que tenemos que tener. El resurgimiento del Barça es una realidad", ha sentenciado.