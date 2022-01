La justicia revela el pacto entre Epstein y una víctima que podría anular el juicio contra el Príncipe Andrés

En una semana decisiva para el príncipe Andrés, hijo de la reina de Inglaterra Isabel II, la Justicia de Estados Unidos ha hecho público este lunes un acuerdo confidencial firmado en 2009 según el cual el fallecido magnate Jeffrey Epstein pagó 500.000 dólares a Virginia Giuffre, a cambio de que abandonase sus acusaciones por supuestos abusos sexuales cuando ella era menor, documento que los abogados defensores del príncipe Andrés de Inglaterra esperan que sirva para desestimar el caso contra él.

El pacto extrajudicial, que hasta ahora permanecía bajo secreto, establece que se desestimará cualquier acción legal por parte de Giuffre contra Epstein y contra otros "potenciales acusados" en la presunta trama de tráfico sexual de menores que investiga un juzgado de Nueva York.

Por tanto, este sería el principal argumento de la defensa del príncipe Andrés para que no se celebrase el juicio, a pesar de que cuando salieron a la luz estas acusaciones, el propio Andrés fuese muy tajante en una entrevista concedida a la BBC: "No sucedió. Puedo decirles categóricamente que nunca sucedió. No recuerdo haber conocido a esta dama en absoluto".

El ejército británico presiona para que se le retiren sus títulos militares

Cada vez más voces dentro del Ejército británico piden que el príncipe Andrés, segundo hijo varón de la reina Isabel II y acusado de presunto abuso de menores en Estados Unidos, sea despojado de sus títulos militares, publica este lunes 'The Times'.

Además, el periódico recoge el testimonio de Julian Perreira, un veterano de los Guardias Granaderos, que pide la "dimisión inmediata" del duque de York como coronel de ese regimiento de infantería, cargo honorífico que heredó en 2017 de su padre, el difunto príncipe Felipe.