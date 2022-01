Bordalás: "El Barça tiene una deuda de 300 millones y ha fichado a Ferran, va a por Morata, incluso Haaland"

El entrenador del Valencia, José Bordalás, dijo que tiene "buenas sensaciones" y "plena confianza" respecto a que su equipo se pueda reforzar este mes de invierno con jugadores que les den "un salto de calidad".

"Que vengan jugadores a rellenar no es un buen negocio", señaló el técnico en una rueda de prensa en la que pidió jugadores con "oficio" y "de rendimiento inmediato" pero no necesariamente "veteranos" y en la que aseguró que cree que el club no tendrá problemas para fichar por el 'fair play' financiero porque no los ha tenido el Barça.

"El Barcelona tiene una deuda de 300 millones y ha fichado a Ferran Torres por 55 millones. Y va a fichar a Morata. Y el presidente anuncia más. Incluso Haaland. ¿Dónde está el 'fair play' financiero? Ha fichado a Xavi y ha visto que no le da para la Champions y tiene que fichar. Milagros en fútbol se dan muy poquitos", ha dicho.

Además, admitió que las posiciones en las que quiere refuerzos es el mediocentro y la de central. "Son posiciones que intentamos reforzar este verano y no se pudo y hemos visto que tenemos una necesidad ahí importante, son prioridades, sin duda", apuntó.

El técnico explicó que aunque conoce a Wakaso Mubarak y habla con él no es una opción en estos momentos. "Es un buen jugador, a cualquier equipo le puede ayudar muchísimo pero eso no quiere decir que vaya a venir. No sabemos su situación contractual, ahora se iba a la Copa África pero hay muchos otros jugadores que pueden venir", deslizó.

"Es un chico al que le tengo mucho cariño, hablo de vez en cuando con él. Le pregunto cada temporada como a muchos jugadores que he tenido a mis ordenes, he mantenido siempre el contacto con él", señaló. "No ha habido absolutamente nada. Valoramos otras opciones", insistió.

Bordalás admitió que la de Jason puede no ser la última salida para que jugadores que no cuentan tengan minutos y el Valencia espacio en su plantilla pero descartó que el guardameta Giorgi Mamardashvili vaya a salir cedido.