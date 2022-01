"Es tan humilde que se disculpa varias veces": ovacionado gesto de Rafa Nadal con los aficionados de Australia

Rafael Nadal ha dejado otro gesto para la historia, y ya van mucho. El mejor tenista español de todos los tiempos siempre ha demostrado su grandeza tanto dentro como fuera de la pista, y esta vez no ha sido menos con sus aficionados en Melbourne (Australia). El mallorquín no pudo firmar autografos a los seguidores que se acercaron para verle porque el protocolo COVID lo impide.

Ante esta situación, Nadal ha pedido disculpas a todos ellos durante más de medio minuto, un gesto que ha sido aplaudido por muchos aficionados. Muchos usuarios de la red social Twitter han dado su opinión sobre la imagen que ha dejado el tenista español. "Como no admirar a Nadal que ha escrito parte de la historia del tenis, es tan humilde que se disculpa varias veces por no poder firmar autógrafos", han escrito. "Se disculpa y otras 'estrellas' ni miran a la cara de niños que les piden autógrafos. Qué grande es Rafa Nadal, va mas allá de lo deportivo", ha añadido otro seguidor.

Nadal, que regresa tras haber superado el COVID recientemente, ha regresado a la competición oficial después de cinco meses de recuperación y tras haber superado el coronavirus con una victoria junto a Jaume Munar en la categoría de dobles del torneo de Melbourne (Australia), de categoría ATP 250 y preparatorio para el Abierto de Australia, ante los argentinos Sebastián Báez y Tomás Martín Etcheverry (6-3, 3-6, 10-4).

"Este es un verdadero deportista, acata todas las reglas, bravo", ha añadido otro usuario haciendo alusión a la situación de Djokovic que disputará el Open de Australia pese a no haber comunicado si está o no vacunado contra el coronoavirus. El número 1 del mundo defenderá el título del Open de Australia después de que haya recibido una excepción médica para no vacunarse contra la COVID. "He pasado un tiempo fantástico de calidad con mis queridos en estas vacaciones y hoy pongo rumbo a Australia con una excepción médica. Vamos, 2022", dijo el serbio en su Instagram.

Otro de los gestos de Nadal

Hace unos meses, Nadal dejó otro de esos gestos que se recuerdan. Se trata de una emotiva felicitación a un seguidor suyo que cumplía 90 años el pasado 5 de octubre. "Hoy es un día muy especial porque cumple años. Le mando un abrazo muy fuerte y le deseo feliz cumpleaños y lo mejor", felicitó el tenista español en un vídeo grabado que mandó a un abuelo que le ha seguido desde sus inicios.

El vídeo, publicado en Twitter por la nieta, emociona de principio a fin al ver la cara de ilusión del cumpleañero que solo tiene palabras para agradecerle. "Muchas gracias por atenderme y cumplir mi misión", dice entre lágrimas. "Eternamente agradecida a Rafael Nadal y a todos los que habéis ayudado a que su 90 cumpleaños fuese inolvidable. Espero que comprendáis, que el video lo dejaré en la intimidad", escribió su familia.