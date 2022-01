El "infame" hotel donde Djokovic está hospedado en Australia

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, declaró este miércoles que Serbia hace lo posible para que Novak Djokovic sea trasladado del "infame" hotel en Australia a una casa particular mientras espera la decisión de las autoridades judiciales australianas sobre su visado.

Después de que se le retuviese en el aeropuerto durante horas por la presentación de un visado erróneo, no válido para los casos de "exención" para no vacunarse, las autoridades australianas mandaron a Djokovic al The Park Hotel Melbourne, donde espera la decisión sobre su deportación tras la reclamación de sus abogados. Es el hotel en el que se hospedan gran parte de las personas que hacen la cuarentena de 14 días obligatoria en Melbourne cuando llegas del extranjero.

El "infame" hotel

El hotel, de cuatro estrellas y nada más lejos de la austeridad, está ubicado en Melbourne y cuenta con unas instalaciones más que notables. Cuenta con restaurante, internet, gimnasio, piscina, aire acondicionado, baño privado e incluso bañera de hidromasaje. Este es el hotel en cuestión.

El mandatario aseguró que contra el número uno del tenis mundial "se lleva a cabo una campaña política, con el primer ministro australiano (Scott Morrison) al frente".

"Todos tienen claro de qué se trata (...) Me temo que ese tipo de acoso político va a continuar porque no tienen otra forma de triunfar frente a él", dijo el presidente serbio.

Indicó que la cúpula política y diplomática serbia participa en los esfuerzos para que el deportista sea trasladado del hotel para solicitantes de asilo en el que lo instalaron las autoridades fronterizas australianas a una casa que había alquilado para estar durante el Abierto de Australia y en la que podría estar bajo supervisión.

El presidente dijo que habló con Djokovic en dos ocasiones desde anoche y que está en contacto también con su familia.

Los medios serbios se hacen eco de la situación de Djokovic. Así, el diario deportivo Sportski Zurnal informa bajo el título: "Escándalo en Melbourne: Devuelven a Djokovic de la frontera", y el portal Blic titula "Día de la vergüenza para Australia: Novak en condiciones horribles. No abandonará Melbourne esta semana".