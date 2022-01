"Me quedé sin trabajo un mes antes de que me tocase el Gordo": Juanjo, soldador, recuerda cómo cambió su vida

Los sorteos de la lotería en el periodo navideño acostumbran a dejar historias llamativas y, en ocasiones, incluso conmovedoras. Este año, el primer premio ha sido el 41.665 y se ha ido íntegramente a Logroño. Sin embargo, Juanjo Cebollero, un soldador de 33 años que vive en Sallent de Llobregat, Barcelona, fue el ganador de este premio el año pasado y recuerda cómo le cambió la vida por completo el 6 de enero de 2021, cuando su madre le llamó para contarle que les había tocado el primer premio de la Lotería del Niño.

Ahora que ha pasado un año, lo recuerda con gran alegría: "Lo mío fue muy fuerte, porque me quedé sin trabajo justo un mes antes de que me tocase el Gordo. A punto de terminar el año, no me pude quedar en la empresa donde trabajaba y me echaron sin derecho a paro porque no llegué al año. Me veía muy jodido".

Además, como sucede en muchas ocasiones, cuando le tocó pensó que no era verdad: "Me llamó mi madre y le dije, a mí no me hagas bromas de estas. Pero cuando me pegó el chillido de ¡nene que es verdad!, le tuve que pasar mi móvil a mi novia porque yo me puse muy nervioso recorriendo el pasillo para arriba y para abajo. Nos habían tocado 200.000 euros, el Gordo".

Tras cobrar el premio, Juanjo decidió hacer algo que hasta ese momento no había podido por motivos económicos: "Gracias a la lotería me pude poner a estudiar, me saqué el título de soldadura, he encontrado trabajo y me ha ido muy bien. Antes no me lo podía sacar no porque no tenía ni ese tiempo ni ese dinero para hacerlo, porque cuando no hay dinero tienes que trabajar de lo que sea, te guste o no".

Por último, este soldador hace balance de su situación actual en comparación con la de hace un año: "Ahora me va bien, me he podido comprar un piso, que era lo que siempre quería. No me ha cambiado la vida en el sentido de dejar de trabajar, pero a mí me ha ayudado muchísimo".