Vox y Unidas Podemos quedarán excluidos de los debates electorales del 13-F

Dos debates obligatorios en los que solo podrán participar los candidatos de partidos que posean grupo parlamentario propio en las Cortes de Castilla y León. Eso es lo que recoge la ley electoral autonómica. Por si hubiera dudas la formula fue ratificada por una instrucción de la Junta Electoral de Castilla y León en las elecciones de 2019. Para tener grupo parlamentario propio es necesario tener al menos cinco procuradores en cortes, un requisito que no cumplen ni Vox ni Podemos (que ahora concurrirá con IU), ya que ambos están dentro del grupo mixto con 1 y 3 procuradores respectivamente.

Así pues, los debates electorales del 13-F serán a tres: Alfonso Fernández Mañueco (PP), Luis Tudanca (PSOE) y Francisco Igea (CS), al que las encuestas sitúan prácticamente fuera de las cortes pero que hasta ahora tenía un grupo parlamentario con 12 procuradores. Lo contrario le sucede a Vox, que solo obtuvo un escaño en las anteriores elecciones y ahora, según los sondeos, podrían acercarse la marca de los naranjas.

Aunque desde el entorno de Mañueco se limitan a señalar que la ausencia de Vox "viene determinada por Ley", desde el PP celebran que las siglas de Abascal, que avanzan sin freno en las encuestas a pesar de no haber nombrado aún candidato, no tengan además el oxígeno de los debates electorales. En el equipo del candidato popular aseguran que el debate terminaría siendo un "todos contra Mañueco" con independencia del formato, y que este caso, con solo tres contendientes "sucederá igual". Creen que el candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, tendrá una posición "imposible", sumando sus críticas a las de oposición, y que terminará llenando públicamente de razones a Mañueco en su decisión de adelantar elecciones.

Con la ausencia de Unidas Podemos, también el PSOE tendrá todo el foco, en su caso, de las izquierdas. Desde el equipo del candidato socialista, Luis Tudanca, consideran que la fórmula del debate a tres puede beneficiarles, ya que auguran "será un carrusel de reproches entre dos candidatos que han sido socios de gobierno hasta hace dos días", y añaden "que los votantes tendrán así la posibilidad de visualizar que sólo hay una alternativa".

En el PP descuentan que Vox tratará de utilizar en campaña su exclusión del debate y dan por seguro que recurrirá la decisión de la Junta electoral autonómica, aún sabiendo que no tendrá ningún recorrido. Ese camino ya lo hizo Izquierda Unida en 2019 que recurrió sin éxito su exclusión del debate ante la Junta Electoral Central. El fallo fue rotundo: sin grupo parlamentario no hay debate. Al menos en lo que se refiere a los dos debates a los que obliga la Ley.

Es cierto que nada impide que se celebren más debates, además de los dos recogidos en la ley. En ese caso no existirían limitaciones para los candidatos. Pero esos debates no serían obligatorios y dependerían de la voluntad o no de participar de los candidatos. En el equipo de Mañueco es una opción que ni se contempla.