Críticas a Cristiano Ronaldo en Inglaterra: "El Manchester City evitó una buena bala al no ficharle"

Los 14 goles y 3 asistencias de Cristiano Ronaldo desde su vuelta a Old Trafford no parecen convencer a los aficionados del United y a la prensa inglesa. Y es que una de las causas por las que los 'red devils' no están consiguiendo cuajar se le atribuye a Cristiano Ronaldo.

Trevor Sinclair, ex delantero del Manchester City, fue tajante en su opinión sobre Cristiano Ronaldo durante una intervención en TalkSport: "Conoces tu rol. Te ha contratado un club de fútbol para jugar al fútbol. Cerrar la boca en ocasiones es lo mejor que puedes hacer. Está causando un montón de problemas en el club. No es solo su falta de gol en las últimas jornadas. Tengo la sensación de que es uno de esos fichajes que pintaban bien, pero están lejos de ir bien".

"Podemos culpar a Cristiano Ronaldo de ello"

En el mercado estival, Cristiano Ronaldo estuvo muy cerca de unirse al Manchester City de Pep Guardiola, pero finalmente la operación se torció y el portugués recaló en el club donde comenzo a despuntar. Ahora, Sinclair, se alegra de su no fichaje por el club citizen:

"Estoy pensando que el City esquivó una buena bala al no fichar a Cristiano. Cada vez lo creo más. Miras a varios de los jugadores que están teniendo problemas de rendimiento en el United: Sancho, Rashford... Están teniendo complicaciones para tener buenos partidos, por supuesto, podemos culpar a Cristiano de ello"

Como razones, el inglés atribuye que Cristiano prefirió unirse al United debido a que podía "intimidar" a su técnico al comienzo de temporada, Ole Gunnar Solskjaer: "Para mí, una de las razones por la que no consideró ir al City es porque no quería ser el segundo plato de Pep. En el United, sentía que podía intimidar a Ole. Creo que solo mira por él y no es lo mejor para el club"