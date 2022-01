La pregunta viral de '¿Quién quiere ser millonario?' que ha provocado un debate en redes: ¿sabrías responder?

Intentar responder las preguntas que lanzan en los concursos televisivos es algo que todos hemos hecho alguna vez en la vida. Hace unos días, un usuario en Twitter compartió una pregunta matemática en el formato '¿Quién quiere ser millonario?' búlgaro.

"Me muero. He puesto a ver como es el '¿Quién quiere ser millonario?' que echan aquí en Bulgaria y me encuentro con esta pregunta", escribió. La pregunta matemática puede parecer muy complicada para aquellos que no saben de matemáticas, aunque su solución ha abierto un gran debate en redes.

Me muero. He puesto a ver como es el Quién Quiere Ser Millonario que echan aquí en Bulgaria y me encuentro con esta pregunta. pic.twitter.com/PZT2P63FGa — Shion Kaz (@ShionKaz) January 6, 2022

"Si f(x) = x3+x2+x1+x0, entonces f(2)=...?", preguntó el presentador al concursante de Bulgaria. "13, 14, 15 o 16", planteaba el programa como soluciones.

El usuario ha compartido también el vídeo de cómo el presentador del programa leía la fórmula matemática en su lengua. "Por si tenéis curiosidad de como se lee la pregunta en búlgaro", añadió.

Por si tenéis curiosidad de como se lee la pregunta en búlgaro. pic.twitter.com/wMZWuDlUtR — Shion Kaz (@ShionKaz) January 7, 2022

La respuesta correcta era 15, aunque muchos usuarios han dudado planteando otros cálculos y hasta no leer la solución en las respuestas del resto de usuarios no han conseguido resolverla.