Vuelven las protestas por los exámenes presenciales: cientos de estudiantes piden a la UNED examinarse online

Ana vive en Finlandia y le quedan cinco asignaturas para acabar derecho en la UNED. Lleva varias semanas sumida en la incertidumbre por tener que viajar a España en plena sexta ola para examinarse. "Los vuelos son muy caros. No nos hemos podido comprar el vuelo antes porque todo estaba en el aire...".

La UNED no tiene ningún centro asociado en Finlandia, ni en los países nórdicos, en el que Ana pueda hacer los exámenes. El más cercano está en Berlín, pero ir hasta allí dice que no le compensa, porque tendría que pagarse una semana de hotel, y le sale más barato viajar a Madrid y alojarse con su familia. Como ella cientos de estudiantes en el extranjero, y también en España, piden a la universidad a distancia dada la situación sanitaria poder examinarse on line aprovechando la plataforma AvEx que se usó durante el estado de alarma.

"Tenemos una plataforma pública pagada con dinero de todos los ciudadanos que ha costado casi 200.000 euros y que actualmente se está utilizando para las oposiciones a enfermería, por ejemplo. Para unas oposiciones también en Canarias mediante un alquiler publicado en el BOE o incluso para el examen general de acceso a la abogacía", explica una alumna, que prefiere no dar su nombre, y que hace de portavoz de la Plataforma Afectados UNED que agrupa a algunos de estos estudiantes. Estos alumnos creen que no se dan las condiciones sanitarias para exámenes presenciales y que se les está obligando a elegir entre sus estudios y su salud.

"Se están suspendiendo las tutorías presenciales y haciéndolas digitales. Tutorías que son con uno o con pocos alumnos, pero se mantienen los exámenes que van a reunir a 150.000 alumnos y miles de profesores", incide esta portavoz. Este martes han enviado un burofax al rector para trasladarle sus quejas y la semana que viene aseguran que se reunirán con miembros del PP en el Congreso.

Los estatutos y las autoridades fijan la presencialidad

La UNED responde que sus estatutos fijan la evolución presencial y que el ministerio de Sanidad no ha dado motivos para cambiarla en esta ola. La evaluación a distancia sólo se hizo durante el estado de alarma cuando estaba restringida la movilidad y los estudiantes no podían desplazarse.

El pasado cuatro de enero las ministras de Sanidad, y de Educación y el nuevo titular de universidades, Joan Subirats, acordaron con los consejeros autonómicos mantener las clases y los exámenes presenciales y defendieron la seguridad en las aulas. La UNED asegura además que los estudiantes en el extranjero pueden solicitar examinarse en las embajadas, aunque el plazo para hacerlo acabó a finales de diciembre y a pesar de la situación ese plazo no se va a ampliar.

Ana, la estudiante española en Finlandia, dice que cuando empezaron a crecer los contagios trató de ponerse en contacto con la universidad: "Hace un mes envié varios e-mail, me los han devuelto o remitido a otros departamentos y el de pruebas presenciales, que es quien me debería contestar, lleva desde antes de navidad sin darme ninguna solución". Los exámenes están previstos para dentro de dos semanas.