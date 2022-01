La justicia rechaza la petición del príncipe Andrés de anular la acusación por abusos sexuales a una menor

Un juez de Nueva York, Estados Unidos, ha decidido rechazar la petición del príncipe Andrés de Inglaterra, en la que solicitaba que se desestimase la acusación que pesa contra él por abusos sexuales. Sus abogados defensores argumentaban que, tras conocerse el acuerdo entre Epstein y Virginia Giuffre, la ahora denunciante y también víctima del magnate, se debía anular la causa.

El pasado 3 de enero se publicó un acuerdo confidencial firmado en 2009 según el cual el fallecido Jeffrey Epstein pagó 500.000 dólares a Virginia Giuffre, a cambio de que abandonase sus acusaciones por supuestos abusos sexuales cuando ella era menor.

El pacto extrajudicial, que hasta ahora permanecía bajo secreto, establece que se desestimará cualquier acción legal por parte de Giuffre contra Epstein y contra otros "potenciales acusados" en la presunta trama de tráfico sexual de menores que investiga un juzgado de Nueva York.

Por tanto, el principal argumento de la defensa del príncipe Andrés para que no se celebre el juicio ha sido tumbado. Cuando salieron a la luz estas acusaciones por primera vez, el propio Andrés fue muy tajante en una entrevista concedida a la BBC: "No sucedió. Puedo decirles categóricamente que nunca sucedió. No recuerdo haber conocido a esta dama en absoluto".