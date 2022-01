Un nuevo informe de la NASA revela que los últimos siete años han sido los más cálidos desde que existen datos

Los últimos siete años fueron los más cálidos desde que existen datos, reveló este jueves un informe de la NASA y la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional (NOOA, por sus sigla en inglés).

"Lo más importante del mapa son los últimos siete años, que realmente sobresalen del registro", dijo durante la presentación del informe Gavin Schmidt, director del Instituto Goddard para los Estudios Espaciales de la NASA. Según el mismo informe, 2021 fue el sexto año más cálido desde que hay registros, superando levemente a 2018.

Confirma lo presentado por la Organización Meteorológica Mundial en Glasgow

Que el 2021 está entre los siete años más cálidos de la historia no es algo nuevo, ya que fue una de las consecuencias del nuevo aumento en las concentraciones de los gases que están recalentando el clima de la Tierra señaladas en el nuevo informe que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) presentó en octubre en la Cumbre del Clima de Glasgow.

Los datos de ese informe sobre el estado del Clima Mundial fueron demoledores. Por primera vez, llovió, en lugar de nevar, en la cima de la capa de hielo de Groenlandia. Una ola de calor en Canadá y EEUU elevó las temperaturas a más de 50º C , mientras que muchas partes del Mediterráneo, como España o Turquía, experimentaron temperaturas récord. "Y el calor excepcional a menudo iba acompañado de incendios devastadores", advirtió también el Secretario General de la OMM, Petteri Taalas.

La temperatura media global para 2021 (basada en datos de enero a septiembre) fue de aproximadamente 1,09° C por encima del promedio de 1850-1900. Los seis conjuntos de datos utilizados por la OMM en el análisis situaron al 2021 como el sexto o séptimo año más cálido registrado a nivel mundial.

El calor extremo afectó a la región mediterránea en general. El 11 de agosto, una estación agrometeorológica en Sicilia alcanzó los 48,8° C, un récord europeo, mientras que Kairouan (Túnez) alcanzó un récord de 50,3° C. Mientras tanto, Montoro (47,4° C) estableció un récord nacional para España el 14 de agosto, mientras que el mismo día Madrid tuvo su día más caluroso registrado con 42,7° C.