Ancelotti explica su discusión con Piqué: "Estaba enfadado con él"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, consideró que el Clásico de semifinales de la Supercopa de España que se llevó el conjunto blanco por 2-3 tras una prórroga "dejó una gran imagen del fútbol español" en el King Fahd International Stadium de Riad (Arabia Saudí).

"Ellos han utilizado más la posesión y nosotros la contra. Los tres goles que hemos marcado son espectaculares. No creo que ninguno de los dos equipos haya dominado, los dos hubiésemos podido ganar y en mi opinión el Barça también ha jugado muy bien", añadió en este sentido el técnico italiano en rueda de prensa.

Su conversación con Piqué

Sobre su discusión con Gerard Piqué en la prórroga, explicó que le sentó mal que no tiraran fuera el balón cuando Vinicius quedó tendido en el suelo por molestias musculares: "Estaba enfadado con él, le he dicho que tenía que tirar el balón fuera, igual que lo hemos tirado nosotros en la primera parte. Él me ha dicho, 'nosotros nunca tiramos fuera el balón'. Le he dicho, 'perdona, no lo sabía'. Es respetable si quieren jugar y no dejar salir el balón, está bien, lo importante era saberlo, pero no lo sabía".

El tipo de partido no le sorprendió a Ancelotti, que explicó que había preparado al equipo para un encuentro así: "Se sabía que iba a ser muy igualado y así ha sido. Sobre todo en la primera parte fuimos muy efectivos en la salida del balón desde atrás y en el contrataque, que en todo el partido fue muy eficaz".

Optimismo con Alaba

De cara a la final del domingo, que el Real Madrid jugará en el mismo escenario ante el vencedor de la semifinal entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club, el entrenador blanco admitió que "hay mucho cansancio", pero informó que seguramente podrá "recuperar a todos los jugadores" que tiene molestias, "también a Alaba", que fue baja de última hora.

Respecto al Barça, opinó "que es un equipo que está mejorando", que "tiene una plantilla muy buena" y que "con el buen trabajo de Xavi va a mejorar".