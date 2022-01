"Dentro de un mes sería otra historia": el factor que debe preocupar al Real Madrid para futuros Clásicos

La Supercopa de España ha comenzado con un espectacular Barcelona 2-3 Real Madrid, que deja a los de Ancelotti en la final del próximo domingo. Mientras, continúa el debate en torno a la figura del árbitro y sobre el lugar en el que se disputa la Supercopa.

El Real Madrid pasa a la final de la Supercopa

Los de Ancelotti consiguieron derrotar a un combativo Barcelona en la prórroga de las semifinales de la Supercopa de España. Así, se abrieron varios frentes en cuánto al partido: ¿Es el punto de inflexión del Barça pese a la derrota o no hay hueco para la euforia en una derrota?

Antonio Romero: "Hoy, Ancelotti ha reventado a los jugadores y el Real Madrid tiene un problema con los cambios. Solo confía en Valverde, Camavinga y Rodrygo o Asensio para los cambios".

MIguel Martín Talavera: "Visto el partido, pienso que ambos equipos tienen razones para enorgullecerse y preocuparse".

Mario Torrejón: "Entiendo que el Real Madrid de Ancelotti no haya cambiado el libreto contra el Inter, cuando no se jugaban nada, pero hoy ha sido muy decepcionante. Lo que ha diferenciado a ambos equipos en los últimos tiempos es que, cuando el Barça ha olido sangre, ha reventado al Madrid y nunca al revés".

"Hoy se ha jugado a lo que ha querido al Madrid y ha ganado, pero lo mejor es que no le ha salido".

Julio Pulido: "Esta noche, la palabra mágica es competir. Ahora se celebra que el Barça compite, cuando lo normal es que le compita. La realidad es que se pueden hacer dos lecturas: o ves el vaso medio vacío o medio lleno".

"El Real Madrid no se puede permitir el lujo de tener a Hazard, Bale, Mariano e Isco desenganchados. Es culpa de los jugadores, pero también de Ancelotti".

Jesús Gallego: "Si el Madrid llega a estar más acertado en las contras y el palo de Benzema va dentro, al Barça le hubiesen caído seis".

Jordi Martí: "La realidad es que el Barça, jugando así, está más cerca de ganar".

Sique Rodríguez: "El Barça ha jugado con 7 jugadores de 21 años o menos y Araújo tiene 22. Un grupo de adolescentes, algunos saliendo de lesión. Este partido dentro de un mes sería otra historia".

Continúa la polémica de la Supercopa

La Supercopa de España tiene contrato para disputarse en Arabia hasta 2030, y la decisión de llevar la competición al país de Oriente Medio sigue levantando ampollas en la opinión pública.

Mario Torrejón: "La diferencia con otros deportes es que las competiciones que van son privadas, y esto es la Supercopa de España. Se tendría que jugar en España, sería raro si se juega en Portugal".

Julio Pulido: "Si la solución a los problemas de Arabia Saudí es que no se juegue allí la Supercopa, que la vuelvan a traer para mañana".

Jesús Gallego: "Tengo la esperanza de que la Supercopa de España vuelva a España antes que en 10 años. Y que las aficiones puedan volver".

Antón Meana: "Moralmente, no me gusta lo de Arabia Saudí. Hay gente que se sorprendía hoy al vernos porque no sabían que era un periodista, se sorprendían al verme con el micrófono. Pese a ello, lo cierto es que hoy la gente se lo ha pasado bien".

La polémica con los árbitros

Continúa la polémica en torno a la figura del colegiado en el fútbol español, siendo el último episodio un vídeo del Real Madrid señalando los fallos de Munuera Montero.

Antonio Romero: "El Real Madrid, como institución, puede mandar esos vídeos para sus socios. Eso sí, no hacen falta estas cosas para la temporada que están haciendo".

MIguel Martín Talavera: "El vídeo, lo mires por donde lo mires, es lamentable".

Jesús Gallego: "Cuando Piqué sale quejándose, es lo mismo. Y se le han reído las gracias".