La divertida manera en la que la pareja de Valverde motivó al uruguayo

Fede Valverde fue, una vez más, el héroe del Real Madrid en la Supercopa. El uruguayo, suplente ayer contra el Barça, salió al campo y anotó el 2-3 definitivo en el minuto 98 de la prórroga.

Después de no estar pasando por su mejor momento futbolístico, el uruguayo se reivindicó con el gol. Y una de las personas que más se alegró fue su pareja, Mina Bonino, que además compartió en su cuenta de Twitter una conversación con Valverde previa al encuentro.

La que motivo bien soy yo así que ME VAN AGRADECIENDO EH. pic.twitter.com/9JAZhMTOmv — Mina Bonino (@Minabonino) January 12, 2022

En la captura se puede apreciar cómo la periodista le comenta a Valverde que tiene que chutar a portería cuando llegue al área rival, y que si no lo hace no contratará a una chef. Parece que esta divertida anécdota tuvo sus frutos, puesto que el uruguayo no dudó para anotar el gol de la victoria.