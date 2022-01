Se hace viral un vídeo en el que una naranja da positivo en un test de antígenos: un hilo explica por qué

En los últimos días se ha hecho viral en redes sociales y se han difundido por WhatsApp unos vídeos en los que se intenta dejar en evidencia la fiabilidad de los test de antígenos. En ellos se ve a una persona echar en el recipiente de los test orina, agua, cerveza o incluso zumo de naranja. En uno de ellos está la persona exprimiendo directamente la naranja en el recipiente. Y el resultado da positivo en coronavirus, es decir, 'demostrarían' que los test no son fiables y que realmente se puede presentar un test de antígenos con resultado positivo sin tener que hacértelo.

Estos vídeos son utilizados por los negacionistas para animar a la población a no hacérselos o incluso a no vacunarse. Sin embargo, que salga positivo y que no deban considerarse como válidos tiene una explicación, que cuenta el usuario @EnfrmraSaturada en Twitter e Instagram. "En ninguno de esos vídeos se utiliza el buffer del test (el reactivo), que tiene como función mantener el pH estable dentro de los rangos que requiere el test", comienza a explicar.

Los test con otras sustancias no son válidos

"Si depositas un líquido con un pH fuera de rango o que sobrepase al buffer, el resultado puede ser cualquier cosa porque no se está usando bien", añade en primer lugar. Por tanto, aunque aparezcan dos líneas marcadas en el test que indiquen que es positivo en realidad no sería válido porque no se están siguiendo las instrucciones del test.

No se está utilizando ni el el líquido reactivo que viene en el paquete, ni el buffer, ni la muestra nasal ni el hisopo. Nada. Solo el recipiente en el que se vierte la mezcla final. Pasa lo mismo con otros mecanismos de detección de algo como un termómetro o un test de embarazo, es decir, están hechos para usarlos correctamente y si los usas a tu gusto puede salir cualquier cosa, pero ese resultado no es real ni sirve para nada.

Según explica también en un artículo en 'El Mundo', todo se debe al pH, ya que los test son muy sensibles a las proteínas que contiene, y el buffer o reactivo es el que corrige el pH para que esté en el rango adecuado. Y en los vídeos este buffer no se está usando. Es por ello que sin el reactivo y con cualquier muestra el resultado puede ser cualquiera.

Vídeos echando zumo, agua, orina… a los test de antígenos para demostrar que “da positivo” y por eso son falsos.



También tiene respuesta a las críticas sobre que hay pocos elementos

"¿Qué esperaba encontrar dentro del test? ¿Un duende con un laboratorio para analizar la muestra?. Dentro hay lo que tiene que haber: una tira de nitrocelulosa donde se produce la interacción del antígeno de Covid19 (si hay infección) con anticuerpos modificados y marcados con una sustancia coloreada adheridos a la tira", responde a las críticas de negacionistas de los test.

Y añade: "Si en el palito hay antígenos del virus que hemos recogido de nuestra nariz, los anticuerpos de la tira se unirán a ellos y aparecerá la reacción coloreada. ¿Magia? ¿Timo? No, es ciencia".

"Ah, y si abres uno de embarazo, de VIH, de VRS… verás lo mismo dentro", concluye en su publicación de Instagram.