"La madre que te parió": así ha sido la emotiva pedida de mano en 'First Dates'

Hace ya varios años, Dani visitaba First Dates para encontrar a la mujer de sus sueños. A pesar de que la gran mayoría acuden al programa presentado por Carlos Sobera para enfrentarse a una cita a ciegas, el protagonista de esta historia llegaba al restaurante con el objetivo de conocer a Nuria, la amiga de unos amigos en común. Y lo cierto es que no le fue nada mal. Tras una agradable cena, en la que pudieron conocerse mejor, ambos aseguraron que querían seguir conociéndose y se marcharon juntos a Barcelona.

A partir de entonces, ambos comenzaron a quedar hasta que, finalmente, decidieron oficializar su situación. A día de hoy, ambos viven juntos en la Ciudad Condal y reconocen ser muy felices. Por esa misma razón, y dado que la relación va viento en popa, Dani ha decidido ir al siguiente nivel. En un programa especial dedicado a las segundas citas, el barcelonés ha aprovechado la ocasión para pedirle matrimonio a Nuria en el mismo restaurante en el que se conocieron.

"N o me imagino vivir el resto de mi vida sin ti": así ha sido la emotiva pedida de mano en 'First Dates'

Tras una agradable cena, en la que pudieron rememorar algunos recuerdos de su primera cita, Nuria comenzó a escuchar "su" canción: "Solo escuchar la canción ya me he emocionado porque es una canción muy importante para los dos, representa muchas cosas". Pero la sorpresa no quedaba ahí. Acto seguido, Carlos Sobera se acercaba hasta la mesa de la pareja y les dejaba un postre muy especial: "Dani, creo que pediste esto como postre especialísimo".

Después de recibir el "postre", Dani comenzó a declararse a Nuria frente a la atenta mirada del resto de comensales y el equipo de First Dates: "Es una locura. Sé que llevamos poco tiempo, pero sabes que soy así. Estamos en nuestro restaurante, está sonando nuestra canción, estamos delante de nuestro Cupido y no me imagino vivir el resto de mi vida sin ti. Por lo cual, quiero hacerte una pregunta". Mientras que Nuria se acordaba de la madre que le parió a su pareja, Dani le propuso casarse con él.

" Ha sido un momento increíble e irrepetible"

Una pedida de mano que emocionaba tanto a Nuria como al resto de comensales que compartían restaurante con la pareja, quienes se convertían en testigos de lujo del primer 'si, quiero' del año en First Dates. En declaraciones al programa, Nuria ha reconocido que esperaba que Dani se declarara en el propio restaurante: "No me lo esperaba para nada. Ha sido un momento increíble e irrepetible".

Mientras tanto, Dani reconoce que lo ha hecho porque tenía bastante claro que Nuria le diría que sí: "No estaba convencido al 100% de que me iba a decir que sí, pero sí un 99,9%". De esta manera, Dani y Nuria dan un nuevo paso en su relación en el mismo sitio en el que se conocieron. ¿Invitarán a Carlos Sobera a la boda?