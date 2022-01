"El Cholo ha sido un milagro y una solución, pero a día de hoy es el problema del Atlético de Madrid"

El Atlético de Madrid fue eliminado en semifinales de la Supercopa de España tras perder 1-2 frente al Athletic Club, que vuelve a acceder a una final. Los de Simeone se llevaron un nuevo varapalo en la presente temporada, y ya van demasiados. El Sanedrín de El Larguero analizó la situación del combinado rojiblanco.

Santi Giménez: "Los que juegan son los jugadores, y ellos no están a su mejor nivel. Esto no es culpa de Simeone. El Barça ha puesto una bomba lapa con explosión retardada en el vestuario del Atlético de Madrid".

Iñigo Markinez: "Quiero poner en valor a Marcelino. Es una victoria de muchísimo mérito. Los cambios le han dado la vuelta como a un calcetín".

Antón Meana: "Hace los tres cambios y luego mete el cuarto, Marcelino va a por el partido. Cuando uno se acaba encerrando tiene más posibilidades de perder".

Miguel Martín Talavera: "Es responsable en las victorias y en las derrotas, pero hay que profundizar. No está tocando por la tecla, pero hay jugadores que están muy por debajo de su nivel. A ese equipo no se le ha podido olvidar jugar al fútbol en seis meses. Con estos mismos jugadores ha sido campeón de liga. El equipo no funciona".

Javier Matallanas: "En la segunda vuelta del año pasado ya daba esa sensación. Esto ya pasaba hace años. El Atlético de Madrid no juega a nada y son partidos insufribles. El Cholo ha sido un milagro, pero a día de hoy es el problema del Atlético de Madrid. Los futbolistas de este vestuario se le han ido de las manos. Oblak en sus declaraciones le señala a él, no a sus compañeros. No es pedirle tiki-taka, pero lo que está haciendo ahora mismo el problema es él, y en el club lo saben".

Pablo Pinto: "Lo que ha dicho Oblak se ha hecho durante los 10 años anteriores, pero antes no llegaba el empate. Gran parte del núcleo de dentro ya no tiene apetito".

Antonio Romero: "Lo ha dicho Jan Oblak. Ha dicho nos ha vuelto a pasar y hemos dado un paso atrás. No es el primer futbolista que da ese mensaje. Tú no puedes tener 7 u 8 jugadores que les gusta tener el balón y meterlos en el área grande. Tengo la sensación de que esta plantilla no cree en El Cholo y él no se siente cómodo. El que tiene la culpa de que Llorente juegue de lateral derecho es Simeone. Hoy no tiene ningún sentido sacar a Luis Suárez, pero es por miedo a que le ponga caritas".